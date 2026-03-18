Izraelskie naloty na Bejrut. Kłęby dymu nad miastem, są ofiary

Nie żyje co najmniej sześć osób, a 24 zostały ranne w wyniku nalotów Izraela na centrum Bejrutu i południowe obrzeża miasta. Libańskie władze podały, że ataki objęły także Tyr. We wtorek izraelska armia poinformowała o rozpoczęciu szerokiej fali ataków na cele w Teheranie i Bejrucie w odpowiedzi na wcześniejszy ostrzał rakietowy.

Wysoki budynek mieszkalny w Bejrucie z widocznymi uszkodzeniami i dymem wydobywającym się z okien.
Co najmniej sześć osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku nalotów na centrum Bejrutu, które w nocy z wtorku na środę przeprowadził Izrael - przekazały libańskie władze. Wcześniej Reuters informował o ciężkich bombardowaniach stolicy Libanu; wg AFP ataki objęły też płd. obrzeża miasta.

 

W komunikacie libańskich władz, który cytuje francuska agencja, podkreślono, że to wstępne dane. Przekazano też, że obok ostrzału stolicy Libanu Izrael prowadził też ataki na Tyr, w płd. części kraju.

 

AFP przekazała, powołując się na libańskie media, że celem nalotów były m.in. gęsto zaludnione rejony w stolicy Libanu; niektóre ataki miały zostać przeprowadzone bez uprzedzenia. Izraelska armia zazwyczaj najpierw wydaje nakazy ewakuacji, a dopiero później rozpoczyna ostrzał.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Izrael zaatakował Liban

Nad ranem zaatakowano siedzibę Hezbollahu w dzielnicy Bachoura, również w centrum Bejrutu; ostrzał poprzedzono nakazem ewakuacji w promieniu 300 m od zadeklarowanego celu ataku.

 

Izraelska armia poinformowała we wtorek o rozpoczęciu "szerokiej" fali ataków na cele w Teheranie oraz w Bejrucie. Operacja jest reakcją na wcześniejszy, skoordynowany ostrzał rakietowy terytorium Izraela przeprowadzony przez Iran i terrorystyczne ugrupowanie Hezbollah.

 

Izrael wraz z USA prowadzą od 28 lutego wojnę z Iranem. W odwecie proirański Hezbollah zaatakował na początku marca Izrael, włączając się w konflikt i wciągając w wojnę Liban. Izraelska armia prowadzi masowe naloty na różne części Libanu w ramach operacji, która ma na celu całkowite znizczenie Hezbollahu. W jej ramach Izrael od poniedziałku prowadzi też ograniczoną ofensywę na południu Libanu.

 

Według władz w Bejrucie od początku wojny w izraelskich atakach zginęło co najmniej 850 osób, a ponad 2 tys. zostało rannych; blisko 850 tys. mieszkańców południowego Libanu musiało opuścić swoje domy.

 

Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP
