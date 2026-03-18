Izrael nasilił w środę ataki powietrzne na Bejrut, zabijając co najmniej 10 osób i niszcząc 10-piętrowy budynek w centrum miasta - przekazała agencja Reutera, powołując się na doniesienia władz Libanu.

Izrael atakuje w Libanie. Zniszczone mosty i blok

Libańskie media państwowe przekazały też, że izraelskie siły powietrzne zaatakowały mosty na rzece Litani, łączące południowy Liban z resztą kraju, niszcząc co najmniej dwa z nich. Izraelskie wojsko zapowiedziało wcześniej, że będzie atakować mosty, aby uniemożliwić Hezbollahowi przerzut bojowników i broni i ponownie ostrzegło mieszkańców o konieczności opuszczenia południa kraju.

"To jasny sygnał dla libańskiego rządu: Izrael nie pozwoli Hezbollahowi korzystać z libańskiej infrastruktury państwowej" - przekazał minister obrony Izraela Israel Katz.

Nagranie ze zniszczenia bloku opublikowała m.in. agencja informacyjna AFP.

A building collapses in Beirut following an Israeli strike after the Israeli military called on residents of the city's central neighbourhood to evacuate, warning of an imminent attack on the Lebanese capital targeting the Iran-backed militant group Hezbollah pic.twitter.com/vQpWZQs68m — AFP News Agency (@AFP) March 18, 2026

Według informacji ministerstwa zdrowia Libanu, w ciągu dwóch tygodni wojny Izraela ze wspierającym Iran Hezbollahem zginęło 968 osób, wśród nich 116 dzieci. Resort poinformował, że w izraelskich atakach ranne zostały 2432 osoby. Zginęło też 77 kobiet i 40 pracowników medycznych.

Liban jest atakowany przez wojska izraelskie od początku marca, gdy Hezbollah zaczął ostrzeliwać Izrael. Niekontrolowana przez władze libańskie szyicka grupa ogłosiła, że jest to reakcja na zabicie w izraelsko-amerykańskich atakach na Iran przywódcy tego państwa Alego Chameneiego.

