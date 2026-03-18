Izrael zaatakował w centrum Bejrutu. Blok mieszkalny w Bejrucie zrównany z ziemią
Izrael kontynuuje militarną ofensywę w walce ze wspierającym Iran Hezbollahem. W środę zostały zniszczone m.in. 10-piętrowy budynek w centrum Bejrutu, a nagrania z momentu zrównania go z ziemią trafiły do sieci. Libańskie ministerstwo zdrowia przekazało w środę, że od początku wojny zginęło w Libanie 968 osób, w tym 116 dzieci.
Izrael nasilił w środę ataki powietrzne na Bejrut, zabijając co najmniej 10 osób i niszcząc 10-piętrowy budynek w centrum miasta - przekazała agencja Reutera, powołując się na doniesienia władz Libanu.
Izrael atakuje w Libanie. Zniszczone mosty i blok
Libańskie media państwowe przekazały też, że izraelskie siły powietrzne zaatakowały mosty na rzece Litani, łączące południowy Liban z resztą kraju, niszcząc co najmniej dwa z nich. Izraelskie wojsko zapowiedziało wcześniej, że będzie atakować mosty, aby uniemożliwić Hezbollahowi przerzut bojowników i broni i ponownie ostrzegło mieszkańców o konieczności opuszczenia południa kraju.
"To jasny sygnał dla libańskiego rządu: Izrael nie pozwoli Hezbollahowi korzystać z libańskiej infrastruktury państwowej" - przekazał minister obrony Izraela Israel Katz.
Nagranie ze zniszczenia bloku opublikowała m.in. agencja informacyjna AFP.
Według informacji ministerstwa zdrowia Libanu, w ciągu dwóch tygodni wojny Izraela ze wspierającym Iran Hezbollahem zginęło 968 osób, wśród nich 116 dzieci. Resort poinformował, że w izraelskich atakach ranne zostały 2432 osoby. Zginęło też 77 kobiet i 40 pracowników medycznych.
Liban jest atakowany przez wojska izraelskie od początku marca, gdy Hezbollah zaczął ostrzeliwać Izrael. Niekontrolowana przez władze libańskie szyicka grupa ogłosiła, że jest to reakcja na zabicie w izraelsko-amerykańskich atakach na Iran przywódcy tego państwa Alego Chameneiego.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej