Iran zapowiada po zabiciu Laridżaniego. "Czysta krew zostanie pomszczona"

Ali Laridżani był jedną z najważniejszych figur reżimu w Teheranie, opisywanym jako osoba faktycznie kierująca państwem po zabiciu najwyższego przywódcy Alego Chameneiego pod koniec lutego, w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem.

- W odpowiednim czasie i miejscu przestępcze Stany Zjednoczone i krwawy syjonistyczny reżim (Izrael - red. ) otrzymają zdecydowaną, odstraszającą i bolesną odpowiedź - zapowiedział szef sztabu generalnego irańskiej armii gen. Amir Hatami.

Izraelskie władze poinformowały we wtorek, że Laridżani zginął w ataku Izraela. Dodano, że w izraelskich uderzeniach zabito również Golamrezę Solejmaniego, przywódcę masowej ochotniczej organizacji paramilitarnej Basidż, oraz jego zastępcę Saida Karisziego. Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC), która stanowi osobny rodzaj sił zbrojnych, wydała osobny komunikat, w którym przekazano, że w odwecie za zabicie Laridżaniego IRGC przeprowadziła minionej nocy kolejny nalot rakietowy na Izrael. W ataku zginęły dwie osoby - poinformowało izraelskie pogotowie ratunkowe.

Iran grozi po atakach. "Cały świat poczuje skutki"

Z kolei szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi ostrzegł, że cały świat poczuje skutki "niesprawiedliwej" wojny USA i Izraela z jego krajem. - Nie wiem, dlaczego Amerykanie i Izraelczycy wciąż nie rozumieją, że Islamska Republika Iranu ma silną strukturę polityczną z ugruntowanymi instytucjami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi - powiedział Aragczi w wywiadzie dla katarskiej stacji Al-Dżazira, odnosząc się do zabicia Laridżaniego. Podkreślił, że usunięcie jednej jednostki nie zachwieje tą strukturą.

- Nikt nie był tak ważny jak najwyższy przywódca, nawet on zginął męczeńską śmiercią, a system wciąż działa i natychmiast wyłoniono jego następcę - zaznaczył Aragczi. Na miejsce Alego Chameneiego 8 marca wybrano jego syna, Modżtabę.

Szef irańskiej dyplomacji podkreślił, że to USA rozpoczęły wojnę i są odpowiedzialne za jej wszystkie konsekwencje, w tym humanitarne i gospodarcze, zarówno dla Iranu, jak i Bliskiego Wschodu i całego świata.

- USA muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności - zaznaczył Aragczi w rozmowie z Al-Dżazirą. Dodał, że państwa Zatoki Perskiej mogą być złe z powodu irańskich ataków, dotykających mieszkańców tych krajów, ale winę za wojnę ponoszą wyłącznie Stany Zjednoczone.

