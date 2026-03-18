Dyplomacja Watykanu ws. wojen. "Są słowa, których papież stara się nie wypowiadać"
Są słowa, których papież Leon XIV stara się nie wypowiadać w kontekście wojen - wyznał nuncjusz apostolski w Ukrainie Visvaldas Kulbokas. Duchowny wyjaśnił, że wynika to m.in. z chęci, by nie zamykać się na dialog z żadną stroną konfliktu. - Na poziomie papieża retoryka często ma bardziej moralny charakter - stwierdził.
Przedstawiciel Watykanu w Ukrainie podkreślił w rozmowie z agencją Ukrinform, że w strukturze Stolicy Apostolskiej istnieją "różne poziomy komunikacji dyplomatycznej".
- Czy Watykan używa terminów "agresja" i "agresor" w swojej retoryce dyplomatycznej? - zapytał dziennikarz.
W odpowiedzi nuncjusz apostolski Visvaldas Kulbokas oznajmił, że watykańscy przedstawiciele przy ONZ "czasami używają tych terminów w swoich przemówieniach". - Na poziomie papieża retoryka często ma bardziej moralny charakter - zaznaczył arcybiskup.
Jak papież mówi o wojnie w Ukrainie?
- Papież mówi o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, ale może wybrać inne sformułowania. Czasem wynika to także z chęci, by nie zamykać całkowicie możliwości dialogu - wyjaśnił Kulbokas.
Nuncjusz apostolski dodał, że on sam wprost opowiada o wojnie w Ukrainie, ale może to wynikać z lepszego zrozumienia kontekstu kulturowego i z doświadczenia w pracy w Rosji.
- Moim zdaniem w komunikacji ze społeczeństwem rosyjskim klarowność sformułowań może być ważna. Ale to moje osobiste doświadczenie i nie wszyscy dyplomaci mają takie samo zdanie - powiedział.
Czy Watykan może pośredniczych w negocjacjach pokojowych?
Zdaniem przedstawiciela Watykanu trudno mówić o szansach, że pokój między Rosją a Ukrainą nadejdzie wkrótce. Jak jednak stwierdził, nawet gdy logika podpowiada inaczej, wiara nakazuje dalszą pracę na rzecz zakończenia wojny.
Pytany jednak, czy Stolica Apostolska mogłaby stać się "platformą" do negocjacji pokojowych Ukrainy i Rosji, duchowny wypowiedział się na ten temat sceptycznie.
- Czy taka platforma będzie akceptowalna dla Rosji, pozostaje otwartą kwestią. W każdym razie Stolica Apostolska jest już zaangażowana w różne inicjatywy humanitarne. Jeśli takie procesy humanitarne stopniowo przerodzą się w dialog polityczny, może to być pozytywny rozwój wydarzeń - ocenił.
