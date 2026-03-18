"Decyzja przyspieszona". Nowe informacje o zakazie telefonów w szkołach

Przepisy mają spowodować, aby dzieci nie mogły korzystać z telefonów na lekcjach i w czasie przerw. - Wyjątkiem może być proces dydaktyczny i decyzja nauczyciela, ale nie może być to norma, bo widzimy jak bardzo uzależnione są dzieci od internetu - zaznaczyła Nowacka.

Zakaz korzystania z telefonów w szkołach. Nowacka wskazała termin

- W ministerstwie właśnie kończymy prace nad dużą zmianą legislacyjną, bardzo istotną dla szkół, która spowoduje, że od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych. Jest to decyzja przyspieszona w tej chwili, decyzja przyspieszona też po mojej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem – powiedziała Nowacka podczas konferencji prasowej w Olsztynie.

ZOBACZ: Nie potrafią skakać na skakance, mają problemy z chwytaniem piłki. Alarmujące dane ze szkół

Nowacka przypomniała, że szkoły mają już możliwość ograniczenia użytkowania przez swoich uczniów telefonów komórkowych i ponad 50 proc. szkół takie ograniczenia w ostatnich latach wprowadziło. Odniosła się także do tego, jak placówki miałyby egzekwować nowe przepisy. Ministra edukacji stwierdziła, że ministerstwo nie będzie narzucało, co mają szkoły robić z telefonami, bo to jest ich autonomiczna decyzja.

- Natomiast telefony nie mogą być używane na lekcjach i również w czasie przerw. Tak, mogą być wnoszone. Mogą być też wyjątki, np. przyczyny zdrowotne; rodzice chcą być w kontakcie z dziećmi, ale czy to będzie szafka przed każdą salą lekcyjną, czy to będą "bezpieczne woreczki", które też wprowadzają szkoły, czy to będzie jeden koszyk u nauczyciela wystawiony na stole, to są decyzje szkoły - wyjaśniła.

Zakaz wpisany do ustawy. MEN określa wyjątki

Zdaniem Nowackiej, będzie to realne narzędzie dla nauczycieli, którzy do tej pory nie mogli powoływać się w rozmowach z uczniem na ustawowy zakaz.

- Będą mogli spokojnie powiedzieć: jest zakaz, jest prawo, są to przepisy wprowadzone odgórnie przez ministerstwo i macie obowiązek ich przestrzegać - stwierdziła.

ZOBACZ: Zakaz dostępu do mediów społecznościowych dla nieletnich. Polacy zgodni jak nigdy

Jak poinformowała rzecznik prasowa MEN, projekt przewiduje wprowadzenie do ustawy o prawie oświatowym zakazu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu na terenie szkoły podstawowej.

Wyjaśniła, że projekt przewiduje dwa wyjątki od zakazu w postaci zgody nauczyciela, uzasadnionej względami dydaktyczno-wychowawczymi oraz konieczności umożliwienia uczniowi korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

W szkołach ponadpodstawowych zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu na ich terenie będą określane autonomicznie w statutach tych szkół.

