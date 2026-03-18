Chiny wykorzystują wojnę w Iranie. Postawiły Tajwanowi warunek

Pekin zaoferował Tajwanowi stabilność energetyczną, jeśli ten zgodzi się na rządy Chin. Agencja Reutera podkreśla, że jest to część kampanii Państwa Środka, mającej na celu przekonanie wyspy o korzyściach płynących ze "zjednoczenia".

Tajwan, który otrzymywał jedną trzecią swojego skroplonego gazu ziemnego z Kataru i nie pozyskuje energii z Chin, poinformował, że zabezpieczył alternatywne źródła dostaw na nadchodzące miesiące, w tym ze Stanów Zjednoczonych. Państwo Środka próbuje jednak wykorzystać kryzys energetyczny związany z wojną USA i Izraela z Iranem.

Chiny z "ofertą" dla Tajwanu. Proponują "pokojowe zjednoczenie"

Chen Binhua, rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu, powiedział reporterom w Pekinie, że "pokojowe zjednoczenie" zapewni lepszą ochronę bezpieczeństwa energetycznego i zasobów Tajwanu, a wsparcie ze strony "silnej ojczyzny" będzie ogromne.

 

- Jesteśmy gotowi zapewnić rodakom z Tajwanu stabilne i niezawodne bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe, aby mogli żyć lepiej – powiedział, odpowiadając na pytanie o zaopatrzenie wyspy w energię w czasie wojny na Bliskim Wschodzie.

 

Przemawiając w środę na spotkaniu rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej w Tajpej, prezydent Tajwanu Lai Ching-te powtórzył, że dostawy energii na ten i przyszły miesiąc są zapewnione, a od czerwca będzie importowana większa ilość gazu ze Stanów Zjednoczonych.

 

- Tajwan przyjął zróżnicowane i wieloźródłowe strategiczne podejście do importu energii – powiedział Lai, zgodnie z oświadczeniem partii.

Tajwan przeciwny chińskiej koncepcji

Chiny od dawna proponują Tajwanowi autonomię w ramach zasady "jeden kraj, dwa systemy", jeśli ten zgodzi się na poddanie kontroli Pekinu. Żadna z głównych tajwańskich partii politycznych nie popiera tego rozwiązania.

 

W październiku oficjalna chińska agencja informacyjna Xinhua przedstawiła zarys korzyści, jakie Tajwan będzie miał po "zjednoczeniu", w tym wsparcie gospodarcze, ale zaznaczyła, że ​​wyspą muszą zarządzać "patrioci".

 

Chiny nigdy nie zrezygnowały też ze stosowania siły w celu przejęcia kontroli nad Tajwanem - zauważyła agencja Reutera.

 

