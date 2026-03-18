Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim wystawił na licytację wartościową biżuterię, odnalezioną przed laty na gruzowisku. Jak czytamy w wydanym komunikacie, "przedmiotem sprzedaży są głównie diamenty o brylantowym szlifie".

Największy i zarazem najdroższy z nich ma trzy karaty, jest osadzony na złotym pierścionku, a jego wartość to 95 tys. zł. Cena wywoławcza wyniesie z kolei 71,25 tys. zł.

Zdaniem pracowni gemmologicznej, na którą powołuje się urząd, pierścionek ma przynajmniej kilkadziesiąt lat. Przed przystąpieniem do jego licytacji wymagane jest wpłacenie wadium.

Nietypowa licytacja w Wodzisławiu Śląskim. Urząd sprzedaje brylanty

To nie jedyna błyskotka, którą będzie można kupić na licytacji Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim. Kolejnym wartym uwagi przedmiotem jest złota zawieszka wysadzana brylantami, której wartość szacuje się na 4 tys. zł, natomiast cena wywoławcza jest o 1 tys. zł niższa.

Jak czytamy, kamienie umieszczone na zawieszce "mają mają stary szlif brylantowy". Pośrodku znajduje się główny brylant. Dodatkowo na ośmiu ramionach ozdoby znajduje się 18 okrągłych rozet diamentowych.

W ramach tego samego postępowania urząd sprzedaje także pięć mniejszych brylantów, których wartość szacunkowa wynosi od 430 zł do 1850 zł. Każdy z nich jest oferowany osobno.

Urząd wystawił na licytację skarby z gruzowiska. Brylantowe błyskotki czekają na właścicieli

Jak podsumowuje urząd, na sprzedaż trafią brylanty o wartości prawie 104 tys. zł, natomiast sama licytacja odbędzie się 27 marca.

Wszystkie licytowane elementy biżuterii mają co najmniej kilkadziesiąt lat. W ciągu ostatniej dekady zostały one odebrane przez policję osobom, które znalazły je na wysypisku gruzu w Wodzisławiu Śląskim.

"Jako że nie udało się ustalić właścicieli, rzeczy trafiły do depozytu sądowego. Zgodnie z przepisami sąd wezwał do ich odbioru przez okres trzech lat. W tym terminie żadna osoba uprawniona nie zgłosiła się po przedmioty, depozyt zlikwidowano, a sąd postanowił o ich przepadku na rzecz Skarbu Państwa" - tłumaczy urząd.

