Białoruś szkoli migrantów do walki w obozach treningowych. Łotewski wywiad ostrzega

Według szefa szef łotewskiej Służby Bezpieczeństwa Państwowego (DDV) mimo pozornego spadku aktywności migrantów na granicy z Białorusią, polityka Mińska wymierzona przeciwko sąsiadującym państwom "w zeszłym roku stała się bardziej agresywna", a taktyka ewoluuje. Przykładem mają być obozy szkoleniowe, w których migranci uczą się walki.

ZOBACZ: Białoruś chwali się bronią od Rosjan. Nigdzie jej nie widać



- Migrantów szkolono do walki w specjalnych obozach i wypychano przez granice Unii Europejskiej do Polski i państw bałtyckich - powiedział Mežviets w rozmowie z brytyjskim dziennikiem.

Obozy szkoleniowe dla migrantów na Białorusi. Trening walki i indoktrynacja

Według szefa łotewskiego w obozach szkoleniowych migranci są także poddawani indoktrynacji. Pokazywane są im fałszywe nagrania mające świadczący o brutalności europejskich służb. Materiały przedstawiają m.in. fałszywe zeznania oraz obrażenia odniesione przez w konfrontacji migrantów z funkcjonariuszami.

ZOBACZ: Białoruś rozmieszcza na wschodzie potężną broń. "Łukaszenka nie żartował"



- Pokazują swoje blizny i nie będąc wielkim ekspertem w tej dziedzinie, mogę powiedzieć, że to nie są prawdziwe blizny. To był po prostu kiepski, dość prosty makijaż - powiedział Mežviets.



- Mamy informacje, że są trenowani, by być bardziej brutalni - twierdzi Mežviets.

Szef łotewskiego wywiadu gorzko o woknie z Rosją: Koniec łotewskiej narodowości

W rozmowie z dziennikiem szef łotewskiego wywiadu odniósł się także do podkopu pod barierą na polsko-białoruskiej granicy, na który Straż Graniczna natrafiła w grudniu. Przez tunel do Polski przedostało się 180 migrantów.

ZOBACZ: Tunel pod granicą. 180 migrantów przedostało się do Polski



- Tuneli jeszcze nie widzieliśmy, tak jak nasi polscy przyjaciele… ale od początku widzieliśmy ogromne nagromadzenie białoruskich władz, białoruskiego KGB i straży granicznej, otwarcie promujące tę nielegalną migrację - powiedział Mežviets.



W ocenie dyrektora szef łotewskiej Służby Bezpieczeństwa Państwowego kolejna konfrontacja Łotwy z Rosją będzie egzystencjalnym zagrożeniem dla całego narodu.



"Jeśli Rosjanie przyjadą tu po raz trzeci, to nie będzie to tylko koniec naszej państwowości, Łotwy jako kraju, naszej suwerenności, to będzie koniec łotewskiej narodowości… wymordują nas wszystkich" - powiedział dyrektor VDD.

