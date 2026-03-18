Balony spadły na posesję w Białymstoku. Wylądowały tuż obok przedszkola

Polska Maciej Olanicki / mjo / polsatnews.pl

Trzy balony wylądowały w Białymstoku na terenie prywatnej posesji - podała podlaska policja. Polsat News ustalił, że do obiektów, które wylądowały w sąsiedztwie przedszkola, magazynu i domów jednorodzinnych. podczepiony był ładunek. - Wiemy nieoficjalnie ze strony Straży Granicznej, że są to papierosy - przekazał dziennikarz Polsat News Adrian Zaworowski. 

Trzy białe balony meteorologiczne z podczepionym ładunkiem, stojące na prywatnej posesji w Białymstoku, w otoczeniu pojazdów służb.
Polsat News
Trzy balony z ładunkiem odnaleziono w Białymstoku, trwają czynności służb

Trzy balony przenoszące ładunek zostały odnalezione przy ul. Gajowickiej w Białymstoku na prywatnej posesji. W przeciwieństwie do wcześniejszych znalezisk obiekt jest nieuszkodzony, w balonach wciąż znajduje się gaz.

 

ZOBACZ: Białoruś szkoli migrantów do walki w obozach treningowych. Łotewski wywiad ostrzega

Balony meteorologiczne w Białymstoku. Przenosiły ładunek

Jak dotąd nie ma potwierdzenia, co zawierał ładunek przenoszony przez balony. Według nieoficjalnych informacji mogły to być papierosy


- Na razie wiemy nieoficjalnie ze strony Straży Granicznej, że są to papierosy. Ile papierosów było tego - nie wiadomo. Wiemy na pewno, że są to trzy balony, które wylądowały pomiędzy domami, magazynem i przeszkolem - ustalił Adrian Zaworowski.

 

ZOBACZ: Nowy trend w szpiegostwie. Cywile zamiast profesjonalistów

 

Balony odnalezione w Białymstoku najprawdopodobniej przyleciały z Białorusi. Podobne obiekty były w przeszłości wykorzystywane przez przemytników zza wschodniej granicy.

Balony mogły przylecieć z Białorusi. Nieoficjalnie: W ładunku są papierosy

Teren został ogrodzony, na miejscu pracują funkcjonariusze policji i Straży Granicznej. Komunikat w sprawie incydentu przekazała podlaska policja.

 

ZOBACZ: Obcy dron w przestrzeni NATO. Poderwano myśliwce F-16


"Policjanci Komendy Miejskie Policji Policjanci dostali zgłoszenie o balonach z podczepionymi pakunkami, które wylądowały na jednej z posesji przy ul. Gajowej w Białymstoku. Na miejscu pracują policjanci" - podali funkcjonariusze.


"Widzisz podejrzany pakunek lub balon z ładunkiem? Nie podchodź, nie dotykaj. Zadzwoń na numer alarmowy 112" - apelują służby.

 

WIDEO: "To jest bzdura". Adam Bielan jednoznacznie o "polexicie" w "Graffiti"
