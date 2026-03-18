Balony spadły na posesję w Białymstoku. Wylądowały tuż obok przedszkola

Trzy balony przenoszące ładunek zostały odnalezione przy ul. Gajowickiej w Białymstoku na prywatnej posesji. W przeciwieństwie do wcześniejszych znalezisk obiekt jest nieuszkodzony, w balonach wciąż znajduje się gaz.

Balony meteorologiczne w Białymstoku. Przenosiły ładunek

Jak dotąd nie ma potwierdzenia, co zawierał ładunek przenoszony przez balony. Według nieoficjalnych informacji mogły to być papierosy.



- Na razie wiemy nieoficjalnie ze strony Straży Granicznej, że są to papierosy. Ile papierosów było tego - nie wiadomo. Wiemy na pewno, że są to trzy balony, które wylądowały pomiędzy domami, magazynem i przeszkolem - ustalił Adrian Zaworowski.

Balony odnalezione w Białymstoku najprawdopodobniej przyleciały z Białorusi. Podobne obiekty były w przeszłości wykorzystywane przez przemytników zza wschodniej granicy.

Balony mogły przylecieć z Białorusi. Nieoficjalnie: W ładunku są papierosy

Teren został ogrodzony, na miejscu pracują funkcjonariusze policji i Straży Granicznej. Komunikat w sprawie incydentu przekazała podlaska policja.

"Policjanci Komendy Miejskie Policji Policjanci dostali zgłoszenie o balonach z podczepionymi pakunkami, które wylądowały na jednej z posesji przy ul. Gajowej w Białymstoku. Na miejscu pracują policjanci" - podali funkcjonariusze.



"Widzisz podejrzany pakunek lub balon z ładunkiem? Nie podchodź, nie dotykaj. Zadzwoń na numer alarmowy 112" - apelują służby.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni