Podczas wysłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów gen. Alexus Grynkewich odpowiedział na pytanie o wagę obecności dwóch brygad pancernych USA w Polsce.

- Te dwie brygady pancerne, które mamy w Europie, są kluczowe dla obecnych funkcji odstraszania. Powiedziałbym też, że one pomagają, by nasi sojusznicy szybciej wzięli na siebie ciężar - ocenił.

Według Grynkewicha zmiana statusu sił w Polsce niosłaby za sobą korzyści, ale rotacyjna obecność amerykańskich wojsk w regionie również jest korzystna. Na ten moment generał nie rekomenduje zmian w rozmieszczeniu oddziałów USA w Europie.

Bazy USA w Europie. Generał wskazuje na korzyści dla Stanów Zjednoczonych

Generał powtórzył, że NATO stoi przed wyzwaniem przełożenia zwiększonych wydatków państw Sojuszu na rzeczywiste zdolności wojskowe. Jego zdaniem kraje Europy nie będą w stanie w pełni wziąć odpowiedzialności za konwencjonalną obronę kontynentu do 2035 roku.

Co więcej, dowódca twierdzi, że system amerykańskich baz i instalacji w Europie jest pomocny w wojnie przeciwko Iranowi. Bez niego - jak dodał - Stany Zjednoczone nie mogłyby m.in. prowadzić "projekcji siły" na Bliskim Wschodzie.

Oficer amerykańskiej armii utrzymywał również, że sojusznicy NATO pomagają USA w wysiłkach, ale nie sprecyzował, co ma na myśli.

"Polska jest wzorowym sojusznikiem"

Występujący obok generała asystent sekretarza wojny ds. bezpieczeństwa międzynarodowego Daniel Zimmerman podkreślił, że Polska jest wzorowym sojusznikiem.

Zimmerman uspokoił, że mimo ostrych wypowiedzi Donalda Trumpa pod adresem NATO, prezydent USA podtrzymuje zobowiązania wobec Sojuszu. Odwołał się przy tym do wcześniejszych wypowiedzi Trumpa, który wskazywał na swoje sukcesy w czynieniu NATO silniejszym niż kiedykolwiek.

