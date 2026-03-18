ABW zawiadamia prokuraturę. Chodzi o posiedzenie RBN

"Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na udziale w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego osoby nieposiadającej dostępu do informacji niejawnych" - napisał na X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zawiadomienie dotyczy posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które odbyło się 11 lutego 2026 roku.

Przypomnijmy, że 12 lutego, Jacek Dobrzyński poinformował, że szef BBN Sławomir Cenckiewicz nie może być dopuszczony w jakimkolwiek trybie na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności, ponieważ nie ma dostępu do informacji niejawnych. Rzecznik wyjaśnił, że Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych ze względu na trwające postępowanie sądowo-administracyjne.

"W związku z tym nie może być dopuszczony w jakimkolwiek trybie (nawet jednorazowej zgody) na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności Lekceważenie prawa oraz próby manipulacji absolutnie nie zmienią stanu faktycznego, czyli braku ważnego poświadczenia" - argumentował wówczas Dobrzyński.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski informował wtedy w TVN24, że szef BBN został dopuszczony do niejawnych obrad "jednorazową decyzją" szefa Kancelarii Prezydenta.

30 lipca 2024 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do dokumentów niejawnych. Po skardze szefa BBN sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 17 czerwca 2024 r. tę decyzję uchylił. 5 sierpnia zeszłego roku Kancelaria Premiera wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wyroku WSA.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni