Absurdalny głos z Moskwy. "Putin robił wszystko, by uniknąć wojny"

- Prezydent Rosji Władimir Putin zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec konfliktowi zbrojnemu w Ukrainie - powiedział przewodniczący Dumy Państwowej i jeden z kluczowych polityków w obozie rosyjskiej władzy Wiaczesław Wołodin. Zarzucił też, że odpowiedzialność za wybuch wojny ponoszą Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Wiaczesław Wołodin oskarża USA i Europę o wywołanie konfliktu w Ukrainie

Wiaczesław Wołodin podzielił się swoją opinią dotyczącą "przyczyn" wojny w Ukrainie podczas wystawy poświęconej 10. rocznicy powstania Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej i 215. rocznicy powstania sił porządkowych.

 

Polityk stwierdził w trakcie swojego wystąpienia, że "NATO walczy przeciwko nam w Ukrainie" i że "wszystkie kraje zagraniczne finansują tę wojnę", ale Rosja stawia opór i atakuje. Przekonywał, że "Putin zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec konfliktowi zbrojnemu w Ukrainie". 

Człowiek Putina o "przyczynach" wojny. Obarczył winą Europę i USA

- Stany Zjednoczone, Niemcy, Anglia i Francja są najbardziej bezpośrednio zaangażowane w sytuację w Ukrainie. Gdyby nie działania ich przywódców – prezydenta Joe Bidena, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i jego poprzedników, a także przywódców Anglii i Niemiec – konflikt zbrojny w Ukrainie nie miałby miejsca - powiedział Wołodin.

 

Przewodniczący Dumy Państwowej przekonywał - powtarzając tezy kremlowskiej propagandy - że "ten rozlew krwi to wyłącznie wina i odpowiedzialność" przywódców państw europejskich oraz władz w Kijowie.

 

- Okoliczni mieszkańcy cierpią i stali się zakładnikami Wołodymyra Zełenskiego i jego otoczenia. Im szybciej Rosja przywróci tam porządek, tym szybciej ludzie odetchną z ulgą - powiedział polityk z otoczenia Putina.

 

- Zwycięstwo na pewno będzie nasze - zakończył swoje wystąpienie Wołodin. 

 

Adam Gaafar / mjo / polsatnews.pl / TASS
