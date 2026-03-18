Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu Olecko nie nadaje się do spożycia i celów gospodarczych - przekazał Sanepid. W wodzie występuje bakteria Escherichia coli, przekroczona została także norma mętności.

Wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król przekazał, że bez dostępu do bieżącej wody pozostaje ok. 20 tys. mieszkańców. Do końca tygodnia odwołane zostały zajęcia w szkołach.

- Taki stan może potrwać jeszcze dwie, trzy doby. Przygotowanie wody do spożycia to dłuższy proces. Uspokajam też, że nie ma żadnych zatruć – powiedział wojewoda.

20 tys. mieszkańców Olecka bez dostępu do wody. Dostawy zapewnia wojsko

Wodę mieszkańcom dostarcza z użyciem 14 cystern wojsko. Wojewoda przekazał ponadto, że służby po raz pierwszy wykorzystają paczkowarki do wody, urządzenia pakującego wodę, którą służby mogą następnie dostarczać mieszkańcom.

Radosław Król potwierdził, że występowanie bakterii na poziomie 85 jtk/100 ml wody oznacza, że skażenie jest duże. Burmistrz miasta Karol Sobczak zaapelował do mieszkańców o spokój i cierpliwość.

Zakaz korzystania z wody do picia i celów gospodarczych wydany przez sanepid obowiązuje do odwołania.

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku na bieżąco będzie informował odbiorców o jakości wody w sieci wodociągowej Olecko" - przekazały służby sanitarne.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni