"Żarty" na lotnisku, papieros i agresywna pasażerka. Interweniowała Straż Graniczna

Jak podano w komunikacie Komendy Głównej Straży Granicznej, w poniedziałek oddziały interwencyjne podjęły cztery akcje po wezwaniu na lotniska.

Lotnisko we Wrocławiu. Polacy rzucili hasło, oddział wkroczył do akcji

Wpierw funkcjonariusze z portu lotniczego Wrocław-Strachowice zostali zaalarmowani przez dyżurnego lotniska, że dwóch Polaków zgłosiło przewożenie bomb w bagażach. Rodacy wybierali się w podróż do Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Informację przekazaną podczas nadawaniu bagażu potraktowano poważnie. Strażnicy graniczni "niezwłocznie podjęli czynności w celu wyjaśnienia tych sytuacji".

Rozpoznanie minersko-pirotechniczne pozwoliło stwierdzić, że bagaże nie stwarzają zagrożenia. Obaj Polacy zostali ukarani mandatami i decyzją kapitana skreśleni z listy pasażerów lotu.

Interwencja Straży Granicznej we Wrocławiu. Agresywna Polka

"Dodatkowo wrocławscy strażnicy graniczni musieli interweniować wobec agresywnej 44-letniej Polki, która w trakcie lotu z Warszawy nie wykonywała poleceń załogi" - poinformowano.

Dopiero pojawienie się na miejscu zespołu interwencji specjalnych SG przywołało kobietę do porządku. W asyście funkcjonariuszy Polka opuściła pokład samolotu, a za naruszenie przepisów została ukarana mandatem.

Port lotniczy Poznań-Ławica. Wezwanie zaraz po wyjściu z samolotu

Kolejne zdarzenie tego dnia miało miejsce na lotnisku Poznań-Ławica. Tam również strażnicy graniczni musieli upomnieć Polaka wracającego z Egiptu, który zaraz po wyjściu z pokładu samolotu zapalił papierosa.

"Powiadomieni o zdarzeniu funkcjonariusze Straży Granicznej natychmiast podjęli interwencję. 32-letni Polak za popełnione wykroczenie również został ukarany mandatem karnym" - przekazała SG.

Służby zaapelowały do podróżnych o przestrzeganie norm obowiązujących na lotniskach lub w samolotach. "Zarządzający lotniskami mogą dochodzić w takich sytuacjach od sprawców odszkodowania związanego z kosztami przeprowadzonej akcji i związanymi z tym utrudnieniami na lotnisku" - tłumaczy Straż Graniczna.

