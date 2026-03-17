Wypadek autobusu szkolnego. Są ranni, w akcji śmigłowce LPR
W miejscowości Wola Skarbkowa (woj. kujawsko-pomorskie) obok Radziejowa doszło do wypadku autobusu szkolnego. Pojazd zderzył się z samochodem osobowym, z którego do szpitala zabrano dwoje dzieci - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl asp. sztab. Marcin Krasucki. Łącznie, jak przekazała Interii straż pożarna, ranne są trzy osoby.
Jak przekazał w relacji dla polsatnews.pl asp. sztab. Marcin Krasucki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, autobus zderzył się z osobowym Audi.
Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godz. 14.20.
Na miejsce zostały wezwane dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwoje dzieci, które ucierpiały w wypadku, zostaną przetransportowane nimi do szpitali w Płocku i Toruniu.
