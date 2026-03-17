Podczas przemówienia w parlamencie Wielkiej Brytanii - gdzie złożył wizytę królowi Karolowi III - Wołodymyr Zełenski chwalił się sukcesami Ukrainy.

- Ukraina nie miała tak silnej floty jak Wielka Brytania czy niektórzy z naszych innych partnerów, ale resztki rosyjskiej floty przesunęliśmy do odległej bazy na Morzu Czarnym, gdzie okręty ukrywają się przed ukraińskimi dronami morskimi - mówił cytowany przez agencję Unian.

- To zupełnie nowa rzeczywistość bezpieczeństwa na naszym morzu - zaznaczył. - Rosyjska flota, która była potężna, nie ma skutecznego sposobu na przeciwdziałanie naszym dronom - dodał.

Zełenski: Ukraina poświęciła czas na ulepszanie systemów dronowych

Zełenski wyjaśnił, że budowanie przewagi ukraińskich sił w systemach bezzałogowych to zasługa poświęcenia czasu na doprecyzowanie ich przy równoczesnym toczeniu walk.

- Skupiliśmy się na tempie tej ewolucji. I wygraliśmy - wygraliśmy nasze morze. Zaczęliśmy od prostych morskich dronów kamikaze. Potem zbudowaliśmy drony z wieżyczkami, które mogą zestrzeliwać helikoptery. Teraz mamy drony, które mogą zestrzeliwać rosyjskie myśliwce z morza - opisywał.

Ukraina opracowała także łodzie do transportu dronów i łodzie platformowe do wystrzeliwania ich na cele zlokalizowane na lądzie.

Plany Kijowa dotyczące dronów. Celem wojna na oceanie

Obecnie Kijów - według informacji przekazanych przez prezydenta Zełenskiego - ma rozwijać wytrzymalsze drony z większym zasięgiem rażenia.

- Wkrótce, w niedalekiej przyszłości, będziemy mieli system, który będzie działał nawet w warunkach oceanicznych - zapewnił ukraiński lider. Drony będą realizować misje, z którymi nie poradzi sobie zwykła marynarka.

Ukraina dąży także do zawarcia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi na wielką wspólną produkcję bezzałogowych statków powietrznych. Część mogłaby zostać wykorzystana na Bliskim Wschodzie.

Jak argumentował Zełenski, dronów typu Shahed - używanych przez Iran i Rosję - nie da się zestrzeliwać wyłącznie pociskami przeciwbalistycznymi z uwagi na nieproporcjonalnie wysokie koszty i szybkie zużycie. Według niego na Bliskim Wschodzie pracuje obecnie ponad 200 ekspertów z Ukrainy, którzy pomagają opracować systemy obrony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Arabii Saudyjskiej.

