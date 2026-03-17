Przychodnia Specjalistyczna dla Kombatantów w Warszawie co roku realizuje cztery tysiące wizyt. Placówka powstała z myślą o kombatantach, sybirakach, byłych więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych.

Część pacjentów może mieć trudności ze skorzystaniem z oferty przychodni ze względu na brak dostosowań do potrzeb osób w podeszłym wieku oraz tych z niepełnosprawnościami, wówczas gdy wielu kombatantów to osoby 90-letnie, zmagające się z różnymi trudnościami zdrowotnymi.

Kwestią warszawskiej przychodni zainteresowały się liczne media, jako pierwszy problem opisał "Kanał Zero".

Aby dostać się do wewnątrz tej placówki, zainteresowani muszą pokonać trzy schody, które mogą być dla niektórych wyzwaniem.

Placówka posiada schodołaz, natomiast urządzenie to nie jest wykorzystywane ze względów bezpieczeństwa. - Pracownicy tej przychodni mówią o tym, że personel nie ma na tyle siły, żeby utrzymać pacjenta, który jest chociażby na wózku inwalidzkim. Obawiają się, że taki pacjent mógłby spaść. Nietrudno sobie wyobrazić, jakie konsekwencje mogłoby to mieć w tak podeszłym wieku.

Trudności związane z dostaniem się do przychodni potwierdził w rozmowie z Polsat News jeden z kombatantów, który przyszedł na wizytę do warszawskiej przychodni. Choć on sam może poruszać się samodzielnie, to podkreśla, że schody wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich "po prostu powinny być zrobione". - Wydaje mi się, że to są nasze ostatnie chwile życia (...) i chciałoby się mieć to minimum ułatwień życiowych - stwierdził.

Choć wydaje się, że wystarczyłoby wyremontować schody i wybudować podjazd dla wózków inwalidzkich, to w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. Właścicielem budynku - ale jedynie po jego obrysie - jest wspólnota mieszkaniowa. Wszystko to, co wychodzi poza obrys budynku, w tym również schody, już do niej nie należy.

Mimo że funkcjonowanie placówki jest finansowane przez stołeczny ratusz, a nie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, to Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście podkreśla, iż ta część terenu, na której zlokalizowane są schody prowadzące do budynku, nie stanowi również własności miasta.

- Tam jest problem z własnością gruntu i podmiotem, który jest odpowiedzialny, ponieważ inny podmiot odpowiada za sam budynek, to jest wspólnota - powiedziała Polsat News rzeczniczka warszawskiego ratusza. - Jest jeszcze kwestia zaleceń konserwatorskich. Jak wiadomo, w tego typu budynkach nie można sobie dowolnie dobudować czegoś czy doposażyć. Jest jeszcze kwestia drogi, która jest przed tą przychodnią, oraz metrów, które według standardów powinien mieć chodnik.

Pod wpływem nacisków ratusz - który wcześniej miał nie otrzymywać sygnałów o nieprawidłowościach - zapowiedział zajęcie się sprawą. Zaplanowane zostanie spotkanie wszystkich zainteresowanych stron, podczas którego miałoby zostać wypracowane stosowne rozwiązanie. Kiedy się ono odbędzie - jeszcze nie wiadomo.

