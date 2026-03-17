Donald Trump został zapytany przez dziennikarzy zgromadzonych w Gabinecie Owalnym o sytuację na Kubie. W poniedziałek tamtejsze Ministerstwo Energii i Górnictwa przekazało, że mieszkańcy wyspy zostali pozbawieni dostaw prądu.

- Uważam, że będę miał zaszczyt zająć Kubę - powiedział prezydent USA. - Zająć Kubę w jakiejś formie, czy ją wyzwolę czy przejmę - mogę zrobić z nią, co chcę - stwierdził.

ZOBACZ: Potężny blackout na Kubie. Wyspa całkiem odcięta od prądu



- Mogę zdradzić, że z nami rozmawiają. To upadły naród, nie mają ropy, nie mają niczego - powiedział Trump. - Mają ładną ziemię - dodał prezydent USA.

Donald Trump grozi kolejnemu krajowi. "Uważam, że będę miał zaszczyt zająć Kubę"

W poniedziałek resort energii Kuby potwierdził, że na wyspie doszło do "całkowitego odłączenia krajowego systemu elektroenergetycznego". Do przerw w dostawach energii obejmujących znaczne obszary wyspy dochodziło również na początku marca.

ZOBACZ: Iran szuka dyplomacji z USA. Donald Trump odmówił negocjacji

Sytuacja na Kubie znacząco pogorszyła się po amerykańskim ataku na Wenezuelę. Po pojmaniu Nicolasa Maduro i podjęciu przez USA rozmów z jego następczynią Delcy Rodriguez dostawy ropy z Wenezueli na Kubę zostały wstrzymane, a to właśnie z paliw kopalnych uzyskiwane jest 83 proc. produkowanej na wyspie energii.



Kubański przywódca Miguel Diaz-Canel poinformował w miniony piątek, że wyspa nie otrzymała dostaw ropy od ponad trzech miesięcy i obecnie działa m.in. na podstawie elektrowni termoelektrycznych - w tym również słonecznych - oraz gazu ziemnego.

