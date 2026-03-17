20-letni narciarz z Polski zmarł na skutek poniesionych obrażeń, po tym, jak porwała go lawina na lodowcu Presena w północnych Włoszech. Jak podały włoskie media, Polakowi towarzyszył jego brat, a obaj jeździli na nartach poza wyznaczoną trasą.

Do zdarzenia doszło na lodowcu znajdującym się między Brescią (Lombardia) a Trydentem. Dziennik "La Repubblica" opisał, że 20-letni Polak został porwany, a następnie zasypany przez lawinę, w momencie gdy wraz z bratem zjeżdżał z wysokości około 2700 metrów nad poziomem morza.

Alarm podnieśli inni narciarze obecni w pobliżu i żołnierze z oddziału alpejskiego, pełniący służbę w rejonie stoku narciarskiego. Gdy na miejsce dotarło dwóch ratowników górskich, zastali brata ofiary, który próbował odkopać go spod śniegu. Natychmiast powiadomiono centralę ratunkową, która wysłała helikopter z zespołem ratowniczym i psem lawinowym.

Tragedia na włoskim stoku narciarskim. Nie żyje 20-letni Polak

Młody narciarz został wydobyty spod śniegu nieprzytomny, w stanie zatrzymania krążenia. Ratownicy rozpoczęli reanimację, a po dotarciu zespołu medycznego został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Trydencie, gdzie trafił w stanie krytycznym. Zmarł wkrótce po przybyciu do szpitala.

- Obaj mieli standardowy sprzęt, ale znajdowali się poza trasą. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, brat ofiary zdołał już odnaleźć go i udrożnić drogi oddechowe, ale od razu było jasne, że stan chłopaka jest bardzo ciężki - wyjaśnił cytowany przez gazetę radny z pobliskiej gminy Ponte di Legno Andrea Zampatti.

- Ratownicy ruszyli na pomoc natychmiast, bo żleb, w którym jechali narciarze, znajduje się bardzo blisko tras, zaś obsługa wyciągów widziała całe zdarzenie. Niestety nie dało się nic zrobić - dodał radny.

Dochodzenie w sprawie wypadku prowadzą włoscy karabinierzy.

