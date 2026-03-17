Tragiczny wypadek obok Rawicza. 19-latek wjechał w wiatę autobusową

19-letni kierowca zginął na miejscu, gdy zjechał na pobocze i uderzył w wiatę przystanku autobusowego. Do zdarzenia doszło w rejonie Wydartowa Drugiego (woj. wielkopolskie) nieopodal Rawicza. Policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia.

Rozbite samochody po wypadku drogowym nocą, widoczny namiot straży pożarnej.
KPP Rawicz
Tragiczny wypadek nieopodal Rawicza. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w rejonie miejscowości Wydartowo Drugie. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 19-letni mieszkaniec gminy Miejska Górka, jadąc na prostym odcinku, zjechał na prawe pobocze. Mężczyzna uderzył w murowaną wiatę przystanku autobusowego.

 

19‑letni mieszkaniec gminy Miejska Górka, jadąc od strony Bojanowa w kierunku Rawicza, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na prawe pobocze - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu w komunikacie prasowym. Młody mężczyzna zginął na miejscu na skutek poniesionych obrażeń.

Pojazd został doszczętnie rozbity, a jeden pas drogi był zablokowany. Ze względu na rozległe obrażenia odstąpiono od medycznych czynności ratunkowych - poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Rawiczu w swoim oświadczeniu.

 

Jak dodano, działania służb trwały blisko pięć godzin i obejmowały zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oświetlenie terenu oraz usunięcie skutków wypadku.

 

Policja przekazała, że trwają czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.

 

