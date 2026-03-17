Tragiczny wypadek obok Rawicza. 19-latek wjechał w wiatę autobusową
19-letni kierowca zginął na miejscu, gdy zjechał na pobocze i uderzył w wiatę przystanku autobusowego. Do zdarzenia doszło w rejonie Wydartowa Drugiego (woj. wielkopolskie) nieopodal Rawicza. Policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny zdarzenia.
Tragiczny wypadek nieopodal Rawicza. Do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w rejonie miejscowości Wydartowo Drugie. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 19-letni mieszkaniec gminy Miejska Górka, jadąc na prostym odcinku, zjechał na prawe pobocze. Mężczyzna uderzył w murowaną wiatę przystanku autobusowego.
19‑letni mieszkaniec gminy Miejska Górka, jadąc od strony Bojanowa w kierunku Rawicza, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na prawe pobocze - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Rawiczu w komunikacie prasowym. Młody mężczyzna zginął na miejscu na skutek poniesionych obrażeń.
Pojazd został doszczętnie rozbity, a jeden pas drogi był zablokowany. Ze względu na rozległe obrażenia odstąpiono od medycznych czynności ratunkowych - poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Rawiczu w swoim oświadczeniu.
Jak dodano, działania służb trwały blisko pięć godzin i obejmowały zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oświetlenie terenu oraz usunięcie skutków wypadku.
Policja przekazała, że trwają czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora.
