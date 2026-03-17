Tragedia na budowie w Wiedniu. Zginęły cztery osoby

Część rusztowań i szalunków budowlanych przy kamienicy w Alsergrund (dziewiątej dzielnicy Wiednia) zawaliła się około godz. 14.30.

Według wstępnych ustaleń służb ratunkowych 45-letni budowlaniec jest w stanie zagrażającym życiu. Został przetransportowany do szpitala. Po kilku godzinach akcji potwierdzono również, że zginęły cztery osoby.

Wiedeń. Zawaliła się część rusztowania, zamknięto ulice

Wypadek miał miejsce w trakcie prac przebudowy poddasza budynku na dziedzińcu Porzellangasse. Rzecznik straży pożarnej Martin Hofbauer przekazał portalowi Vienna Online, że służby zamknęły dostęp do placu budowy.

Aufregung und Blaulicht in Wien-Alsergrund! Schwerer Unfall im Zuge von Bauarbeiten, hält Einsatzkräfte in Atem. Arbeiter wurden verschüttet, auch Tote werden befürchtet. https://t.co/9hc7duEcxa pic.twitter.com/nMkyJF2dyJ — Kronen Zeitung (@krone_at) March 17, 2026

Na publikowanych przez media zdjęciach widać tłum ludzi obserwujących działania ratowników. Nieopodal placu budowy znajduje się francuskojęzyczna szkoła, z której uczniowie wybiegli zaalarmowani najprawdopodobniej hukiem rusztowania.

Policja wydała oficjalny komunikat, zakazując zbliżania się do miejsca, gdzie - jak pokazują zdjęcia - stoi rusztowanie wysokie na sześć pięter.

