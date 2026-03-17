Tragedia na budowie w Wiedniu. Zginęły cztery osoby
Cztery osoby zginęły po zawaleniu się rusztowania budowlanego w Wiedniu w dzielnicy Alsergrund - przekazała lokalna policja. Jedna osoba jest w ciężkim stanie. Trwa akcja służb, zamknięto kilka ulic.
Część rusztowań i szalunków budowlanych przy kamienicy w Alsergrund (dziewiątej dzielnicy Wiednia) zawaliła się około godz. 14.30.
Według wstępnych ustaleń służb ratunkowych 45-letni budowlaniec jest w stanie zagrażającym życiu. Został przetransportowany do szpitala. Po kilku godzinach akcji potwierdzono również, że zginęły cztery osoby.
Wiedeń. Zawaliła się część rusztowania, zamknięto ulice
Wypadek miał miejsce w trakcie prac przebudowy poddasza budynku na dziedzińcu Porzellangasse. Rzecznik straży pożarnej Martin Hofbauer przekazał portalowi Vienna Online, że służby zamknęły dostęp do placu budowy.
Na publikowanych przez media zdjęciach widać tłum ludzi obserwujących działania ratowników. Nieopodal placu budowy znajduje się francuskojęzyczna szkoła, z której uczniowie wybiegli zaalarmowani najprawdopodobniej hukiem rusztowania.
Policja wydała oficjalny komunikat, zakazując zbliżania się do miejsca, gdzie - jak pokazują zdjęcia - stoi rusztowanie wysokie na sześć pięter.
