Zmiany wynikają z obowiązujących od 2004 r. przepisów regulujących opłaty za pobyty uzdrowiskowe. Obowiązują bowiem dwa sezony rozliczeniowe, które wpływają na wysokość dopłat. Pierwszy trwa od 1 października do 30 kwietnia, a drugi od 1 maja do 30 września. W okresie wiosenno-letnim dopłaty dla kuracjuszy są wyższe.

Jak działa leczenie uzdrowiskowe na NFZ?

Leczenie w sanatorium finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia opiera się na częściowej refundacji kosztów. NFZ pokrywa przede wszystkim zabiegi medyczne oraz opiekę lekarską podczas pobytu w uzdrowisku.

Pacjent ponosi natomiast część kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, a także opłaca m.in. dojazd do sanatorium czy zabiegi niezwiązane z chorobą podstawową.

Jak wyjaśnia NFZ, leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Z tej formy terapii mogą skorzystać osoby, które po chorobie, urazie lub w związku z chorobą zawodową wymagają specjalistycznych zabiegów wykonywanych w uzdrowiskach.

Wysokość opłat zależy od czynników takich jak:

standard pokoju

liczby osób

sezonu

Najwięcej kosztują pokoje jednoosobowe w okresie letnim, natomiast najtańsze są miejsca w pokojach wieloosobowych poza sezonem.

Nowe stawki od maja 2026

Zmiana wysokości dopłat wynika z przepisów regulujących leczenie uzdrowiskowe. Od 1 maja do 30 września trwa tzw. II sezon rozliczeniowy. Podwyżki obejmują zarówno pokoje jedno, jak i wieloosobowe. W zależności od wybranego standardu dopłata może wzrosnąć nawet o kilkanaście złotych za dobę pobytu.

Dokładnie stawki oraz rodzaje pobytu podaje NFZ na swojej głównej stronie:

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarno-higienicznym (czyli łazienką i np. prysznicem) - 40,9 zł za dobę (o 8,3 zł więcej niż w sezonie zimowym)

pokój jednoosobowy w studiu (w definicji NFZ studio oznacza pokój dla 1. osoby, ale z łazienką, którą dzieli się z osobą mieszkającą obok w podobnym pokoju) - 37,4 zł (o 11,3 zł więcej)

pokój dla jednej osoby bez łazienki i prysznica - 33,2 zł (o 8,3 zł więcej)

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł (o 7,8 zł więcej)

pokój dwuosobowy w studiu - 24,9 zł (o 8,4 zł więcej)

pokój dwuosobowy bez węzła higienicznego - 19,5 zł (o 5,3 zł więcej)

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higienicznym - 14,8 zł (o 2,3 zł więcej)

pokój wieloosobowy w studiu - 13,6 zł (o 1,7 zł więcej)

pokój wieloosobowy bez węzła higienicznego - 11,9 zł (o 1,3 zł więcej)

"Pacjenci korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, w ramach potwierdzonego przez NFZ skierowania, nie mogą ponosić wyższych dopłat do zakwaterowania i wyżywienia niż te wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia - czytamy w wydanym komunikacie na stronie NFZ.

Fundusz podkreśla również, że wprowadzanie dodatkowych, wyższych dopłat przez sanatoria byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Standardowa długość pobytu sanatoryjnego na NFZ wynosi 21 dni.

Warto rozważyć wyjazd jeszcze przed podwyżkami

Osoby, które otrzymały skierowanie na leczenie uzdrowiskowe organizowane przez NFZ, mogą rozważyć wyjazd jeszcze przed 1 maja 2026 roku. Do tego czasu obowiązują dotychczasowe stawki dopłat za zakwaterowanie i wyżywienie.

I sezon rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 kwietnia.

Po wejściu w życiu nowego sezonu rozliczeniowego koszty wzrosną, co oznacza wyższe opłaty za cały turnus. Dla wielu kuracjuszy wcześniejszy wyjazd może więc oznaczać realną oszczędność.

Przykładowo: pani Maria, która wyjedzie do sanatorium jeszcze w marcu i otrzyma miejsce w pokoju dwuosobowym z łazienką, zapłaci około 409,5 zł za 21-dniowy turnus (19,5 zł za dobę). Jeśli jednak taki sam pobyt przypadnie już po 1 maja, koszt wzrośnie do około 573,3 zł (27,3 zł za dobę). Różnica wynosi więc ponad 160 zł za cały turnus.

Jeszcze większa różnica pojawia się w przypadku pokoi jednoosobowych. Przed zmianą sezonu opłata za pokój z łazienką wynosi 32,6 zł za dobę, czyli około 684,6 zł za 21 dni. Po 1 maja koszt takiego samego pobytu wzrośnie do 858,9 zł, czyli o ponad 170 zł więcej.

Sanatorium 2026 bez opłat. Kto może pojechać do uzdrowiska bez opłat?

Nie wszyscy pacjenci muszą płacić za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium. Zgodnie z przepisami z opłat zwolnione są niektóre grupy pacjentów korzystających z leczenia uzdrowiskowego finansowanego przez NFZ.

Do tej grupy należą przede wszystkim:

dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę - do 26. roku życia

osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby ranne w działaniach zbrojnych

kombatanci oraz osoby represjonowane

pracownicy zakładów, w których stosowano azbest, zatrudnieni w nich 28 września 1997 r. (lub wcześniej)

red. / polsatnews.pl