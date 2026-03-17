Strzelanina w bistro pod Frankfurtem. Nieznany sprawca zabił dwie osoby

Dwie osoby zginęły po tym, jak uzbrojony sprawca otworzył ogień w bistro w Raunheim, niedaleko lotniska we Frankfurcie. Do zdarzenia doszło około godz. 3:45 nad ranem. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Policja rozpoczęła obławę z udziałem śmigłowca i wielu funkcjonariuszy. Motywy działania napastnika pozostają nieznane.

Strzelanina w Niemczech. Trwa policyjna obława za sprawcą

Niedaleko lotniska we Frankfurcie nieznany sprawca zastrzelił dwie osoby. Ofiary przebywały w bistro w Raunheim. Według wstępnych informacji niemieckiej policji, na które powołuje się "Spiegel", uzbrojona osoba weszła do knajpy około godz. 3:45 nad ranem, a następnie oddała w kierunku dwóch osób strzały. Poszkodowani zginęli na miejscu z powodu odniesionych obrażeń.

 

Policja przekazała, że sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, lecz w dalszym ciągu trwa za nim obława. W akcji brał udział śmigłowiec. W poszukiwania zaangażowanych jest "wielu policjantów" - poinformował niemiecki dziennik.

Strzelanina w niemieckim bistro. Trwa obława za sprawcą

Okolice bistro są niedostępne dla ludzi - przekazała policja, na którą powołuje się "Spiegel". Dodano, że nieznane są motywy sprawcy i jest za wcześnie, aby informować o dalszych szczegółach.

 

Raunheim to miasto położone niedaleko lotniska we Frankfurcie - największego portu lotniczego w Niemczech i jednego z najbardziej ruchliwych w Europie.

 

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 