Wnioskodawcy i jednocześnie politycy PiS Michał Wójcik oraz Marcin Warchoł argumentowali, że nie wystarczy, by sędziowie Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowanie jedynie w obecności prezydenta.

- Ślubowanie wobec prezydenta to nie jest wyłącznie pusty ceremoniał, jak niektórzy obecnie próbują wprowadzać opinię publiczną w błąd. To domknięcie procedury wyboru sędziego Trybunału wywołujące skutki prawne. Stanowi kompetencję prezydenta. I nikogo innego - argumentował Warchoł jeszcze przed rozprawą.

Zgodnie z Ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego "osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie".

Ślubowanie sędziów TK. Wątpliwości prezydenta

Rządząca koalicja zdecydowała o obsadzie sześciu wolnych miejsc w Trybunale Konstytucyjnym, co zmienia układ sił w tej instytucji. Prezydent Karol Nawrocki nie przedstawił na razie jednoznacznej deklaracji w sprawie ślubowania sędziów TK.

- Istnieją daleko idące wątpliwości i zastrzeżenia co do sposobu procedowania przez Sejm, jeżeli chodzi o wybór członków - oświadczył w poniedziałek szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który zapowiedział też pismo do marszałka Sejmu z pytaniami o sposób wyboru nowych sędziów.

Bogucki wskazał, że nie zachowano terminów zgłaszania kandydatów oraz "terminu pomiędzy doręczeniem posłom dokumentów dotyczących kandydatur a przeprowadzeniem głosowania". W jego ocenie "naruszono również standardy rzetelności proceduralnej przez nieprzedstawienie posłom jednej ze zgłoszonych kandydatur". Chodzi o odrzucenie w głosowaniu kandydata zgłoszonego przez PiS.

