"Przed nami kilka dni bardzo zmiennej, typowo wiosennej pogody, z przeplatanką ochłodzeń i krótkich ociepleń" - zwraca uwagę synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w opublikowanej w serwisach IMGW prognozie pogody na najbliższe dni.

Tydzień nie zaczął się najlepiej. Pogoda poprawi się w połowie tygodnia

Deszcze, na wyżej położonych terenach wymieszane również ze śniegiem, wróciły do Polski na początku tygodnia. We wtorek znowu będzie mokro, z przelotnymi opadami deszczu w wielu miejscach. Sucho będzie jedynie na zachodzie. Na terenach podgórskich i w górach sypnie śniegiem, a w Tatrach te opady mogą być dość mocne.

ZOBACZ: Rozpoczyna się prawdziwa pogodowa seria. Jeden miesiąc zdecydowanie się wyróżni

Obecnie jest wyraźnie chłodniej niż w pierwszej połowie marca. O ile wcześniej miejscami notowano 18-19 st. C, to we wtorek w najcieplejszych miejscach na wschodzie kraju nie będzie więcej niż 12 st. C. W większości Polski w ciągu dnia utrzymają się jednocyfrowe wartości.

Taka nieprzyjemna aura nie potrwa długo. "W połowie tygodnia zrobi się nieco cieplej i pogodniej. (...) Słońce będzie pokazywać się coraz częściej" - podkreśla Agnieszka Prasek.

W środę na niebie pojawi się znacznie mniej chmur, w dodatku tego dnia nigdzie nie powinno już padać. Największą niedogodnością mogą się okazać poranne gęste mgły, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, ograniczające widzialność do 200 metrów. W całym kraju powinna się utrzymać spokojna, wyżowa pogoda.

ZOBACZ: Z zachodu nadciąga poważna zmiana. Odczujemy to w najbliższych dniach

Będzie nieco cieplej niż we wtorek: od 9 st. C na północy i terenach podgórskich do około 14 na południu.

Cieplejszy i spokojny epizod potrwa do czwartku, kiedy również będzie dość pogodnie i słonecznie. Bardziej pochmurnie zrobi się w rejonie Pomorza i tylko tam może ewentualnie przelotnie popadać. W pozostałych miejscach będzie sucho i spokojnie.

ZOBACZ: Akcja ratunkowa na Bałtyku. Utworzyli wielki napis SOS

Termometry pokażą takie same temperatury jak dzień wcześniej: od 9 do 14 st. C w większości Polski.

Na czwartku okres uspokojenia się zakończy - kolejny dzień zapowiada się znacznie mniej przyjemniej.

Kolejny zwrot w pogodzie. Początek wiosny nie zachwyci

Piątek będzie ostatnim dniem kalendarzowej zimy i pogoda nam to uświadomi. Niebo znowu się zachmurzy, w wielu regionach popada deszcz, a w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg.

ZOBACZ: Prognoza IMGW na wakacje. Jeden miesiąc ma wyraźnie odstawać od normy

Znowu zrobi się chłodniej: w najcieplejszym momencie dnia będzie od 6 do 12 st. C, a na terenach podgórskich Sudetów oraz nad morzem możemy liczyć na maksymalnie 3-6 st. C. Na zachodzie powieje mocniejszy wiatr, który może obniżać temperaturę odczuwalną.

Deszczowa, pochmurna aura utrzyma się przez cały pierwszy weekend kalendarzowej wiosny. Sobota będzie pochmurna, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem na południowo-zachodnich krańcach Polski. W niedzielę także nie ma co liczyć na większą poprawę, ponieważ słońca zbyt wiele nie zobaczymy. Utrzymają się gęste chmury, z których lokalnie może pokropić słaby deszcz.

ZOBACZ: Czeka nas powrót zimy. Wszystko zmieni się pod koniec miesiąca

Cały weekend będzie chłodny, z temperaturami od 10 do 12 st. C, a w niedzielę do 14 st. C. Najchłodniej będzie nad morzem i na terenach podgórskich, gdzie miejscami będzie w okolicach 4-7 st. C.

Możliwe, że początek przyszłego tygodnia będzie bardziej wiosenny, z większą ilością słońca, choć temperatury wciąż będą zbliżone do tych z weekendu. Aura powinna jednak być przyjemniejsza.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni