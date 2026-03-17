Sanepid uspokaja, że nie odnotowano kolejnego potwierdzonego przypadku zachorowania. Pojedynczy przypadek gruźlicy w jednej ze szkół nie stworzył zagrożenia dla uczniów ani pracowników szkoły. Placówka współpracuje z władzami przy realizacji środków zaradczych.

Gruźlica w jednej ze szkół. "Sytuacja jest stabilna"

"Sytuacja jest stabilna i znajduje się pod pełnym nadzorem służb sanitarnych, a szybka reakcja szkoły i organu inspekcji sanitarnej pozwoliła na ograniczenie możliwości transmisji" - zapewniono.

Uczniowie i nauczyciele zostali objęci nadzorem epidemiologicznym, zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Świnoujściu uspokaja, że wdrożone działania profilaktyczne są standardową procedurą, a skierowanie na badania nie oznacza choroby.

"Wszystkie wyniki osób z kontaktu ocenia i interpretuje specjalista z dziedziny chorób płuc. Dodatkowo należy podkreślić, że gruźlica jest chorobą wyleczalną. Współczesna medycyna radzi sobie z nią bardzo dobrze, a wczesne wykrycie pozwala na szybki powrót do zdrowia bez powikłań" - przekazano w komunikacie.

Gruźlica w Polsce - ponad 4 tys. zachorowań w 2024 roku

Według danych opublikowanych przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, w 2024 roku zarejestrowano w Polsce 4236 zachorowań na gruźlicę, z czego większość stanowiła gruźlica płuc - 96,6 proc. wszystkich zachorowań. W mniejszym stopniu odnotowywano gruźlicze zapalenie opłucnej, gruźlicę obwodowych węzłów chłonnych, kości i stawów, skóry, układu moczowo-płciowego, układu nerwowego, otrzewnej i przewodu pokarmowego i gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.

W 2023 roku na gruźlicę zmarły 483 osoby na 4436 zachorowań. Najczęstszą metodą wykrywania gruźlicy w Polsce jest wykrywanie bierne, tzn. z powodu objawów u osób, które same zgłosiły się do placówki medycznej. W roku 2024 obowiązkowe szczepienie przeciw gruźlicy wykonano u 230 336 noworodków, co stanowi 91,5 proc. ogółu dzieci urodzonych w Polsce.

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc przypomina, że gruźlica to choroba zakaźna wywoływana przez bakterie, nazywane prątkami Kocha. Bakterie przenoszą się droga kropelkową podczas kaszlu, kichania czy mówienia osoby chorej. Najczęstsze symptomy gruźlicy płuc to: przewlekły kaszel, gorączka, nocne poty, zmęczenie, utrata masy ciała i osłabienie.

