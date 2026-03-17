Bielscy policjanci otrzymali zgłoszenie od jednego z mieszkańców, który poinformował o zarysowaniu jego auta stojącego na parkingu przed szkołą podstawową. Policjantka prowadząca postępowanie ustaliła, że samochód mężczyzny został uszkodzony przez 40-latkę, której Hyundai stał obok.

Spowodowała stłuczkę nie mając prawa jazdy. Przyjechała na egzamin

Po weryfikacji danych sprawczyni wykroczenia w policyjnych bazach danych okazało się, że nie ma ona uprawnień do kierowania pojazdem i nigdy takich nie miała. Zapytana o powód prowadzenia auta bez prawa jazdy 40-latka odpowiedziała, że przyjechała do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na egzamin na "prawko".

Próba zdobycia uprawnień zakończyła się niepowodzeniem, co zdaniem kobiety doprowadziło do tego, że była zdenerwowana i rozkojarzona. Skutkiem tego było nieumyślne zarysowanie stojące obok auta, po czym sprawczyni odjechała z miejsca zdarzenia.

W opublikowanym komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim poinformowała, że to nie była pierwsza próba zdobycia uprawnień przez kobietę, a samochód kupiła sobie z nadzieją, że kiedyś zda egzamin. Bielszczanka została ukarana mandatem w wysokości 1020 złotych za spowodowanie kolizji. Za kierowanie bez uprawnień odpowie przed sądem.

