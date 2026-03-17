- Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu, ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa. Polska ma inne zadania w ramach NATO (...) Nasi sojusznicy, w tym Amerykanie to bardzo dobrze rozumieją - powiedział Donald Tusk przed posiedzeniem rady ministrów.



- Nie ma powodów do niepokoju, rząd nie przewiduje żadnej ekspedycji w kierunku irańskim - dodał premier. Wcześniej do wsparcia amerykańskich wojsk wezwał sojuszników prezydent Donald Trump.

Szef rządu w kontekście wojskowości zadeklarował także, że mimo weta prezydenta Polska będzie uczestniczyć w unijnym programie SAFE.

- Mam bardzo dobre informacje. Nie będzie żadnych problemów, jeśli chodzi o naszych partnerów. (...) Program Polska Zbrojna i pożyczka w projekcie SAFE będą realizowane i te pożyczki będą płynąć - zapowiedział premier.

Donald Tusk zapowiedział, że podczas czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej poświęconego konkurencyjności UE dyskutowany będzie problem rosnących cen energii, w tym systemu handlu emisjami ETS. We wtorek list postulujący "odejście od ETS" skierował do premiera prezydent Karol Nawrocki.

- Na nowo rozgorzała dyskusja o ETS, ETS 1, ETS 2. Politycy PiS udają, że mają i świetne pomysły, że są zdeterminowani i skuteczni w walce o tanią energię. (...) Pozwolę sobie tylko zacytować byłego premiera PiS, pana Morawieckiego: "wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim. To proponują ci, którzy nie mają wiedzy albo mają złą wolę w tej kwestii" - powiedział Donald Tusk.



- Polska będzie domagać się specyficznie polskich rozwiązań, tak aby uszanować naszą sytuację - zapowiedział w kontekście prac nad zmianami w ETS premier.

Donald Tusk krytycznie odniósł się do słów kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, przekonując, że rząd w negocjacjach z UE wykazuje się większą skutecznością, niż miało to miejsce za czasów Prawa i Sprawiedliwości.



- Mogę powiedzieć tym wszystkim, którzy uważają, że ETS to taki sretees, że użyję języka obowiązującego dzisiaj w opozycji - nie, to nie jest proste. To wymaga bardzo skomplikowanych i bardzo pomysłowych działań - powiedział premier.



- A jeśli chodzi o tak zwane OZE-sroze, to cytat kolejny z naszych oponentów, chcę państwu uzmysłowić (...), że OZE to jest najbardziej suwerenne źródło energii dla Polski - ocenił Donald Tusk, nawiązując do słów Przemysława Czarnka.



- My ropy nie wydobędziemy z polskich złóż. Ropa będzie zawsze albo rosyjska, albo arabska. Wojna w Iranie pokazuje bardzo wyraźnie, jak groźne może być uzależnienie od zewnętrznych dostaw energii - stwierdził premier.

