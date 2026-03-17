Sikorski zarzucił prezydentowi brak wiedzy. Otrzymał odpowiedź

Według Radosława Sikorskego "prezydent nie ma ani uprawnień konstytucyjnych ani wiedzy, tak urzędniczej, jak osobistej, do zajmowania się polityką europejską". W ocenie Pawła Szefernakera polskie prawo stanowi inaczej.

ZOBACZ: Radosław Sikorski uderza w prezydenta. "Nie ma uprawnień ani wiedzy"



"U ministra Sikorskiego głęboko postępuje denializm prawniczy. Coraz częściej nie uznaje rzeczywistości, bo jest ona niewygodna, sprzeczna z jego interesami" - przekazał szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker.

Paweł Szefernaker przywołał art. 4a ustawy o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem RP oraz Sejmem i Senatem, który stanowi, że prezydent RP może przedstawić rządowi swoje stanowisko w sprawie dokumentów Unii Europejskiej konsultowanych z państwami członkowskimi przed posiedzeniem Rady Europejskiej. Następnie stanowisko musi zostać rozpatrzone na posiedzeniu rady ministrów z udziałem przedstawiciela prezydenta.



"Nie musi Pan dziękować, a zamiast tego powinien szybko uwzględnić stanowisko Prezydenta RP w sprawie EU ETS, co pomoże szybko skończyć z wysokimi cenami energii w Polsce" - przekazał Szefernaker za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Radosław Sikorski nie pozostawił wpisu bez odpowiedzi i przywołał ustawę zasadniczą. "Art 146 Konstytucji: 1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej" - odpowiedział szef MSZ.

ZOBACZ: Nawrocki przesłał Tuskowi stanowisko. Chodzi o ETS

We wtorek prezydent przekazywał premierowi stanowisko w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS). Karol Nawrocki uważa, że Polska powinna odchodzić od ETS, co powinno zostać podniesione przez delegację polskiego rządu podczas czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej.

Donald Tusk odpowiedział Karolowi Nawrockiemu ws. ETS. Premier przypomniał słowa poprzednika

Stanowisko prezydenta skomentował we wtorek premier Donald Tusk. W wystąpieniu przed posiedzeniem rady ministrów szef rządu przypomniał słowa Mateusza Morawieckiego, który twierdził, że zgodnie z europejskim prawem żadne z państw członkowskich nie może opuścić ETS.

ZOBACZ: "Rząd nie przewiduje". Tusk odpowiada Nawrockiemu i Trumpowi



- Pozwolę sobie tylko zacytować byłego premiera PiS, pana Morawieckiego: "wyjście z ETS nie jest możliwe w prawie europejskim. To proponują ci, którzy nie mają wiedzy albo mają złą wolę w tej kwestii" - powiedział Donald Tusk.



- Mogę powiedzieć tym wszystkim, którzy uważają, że ETS to taki sretees, że użyję języka obowiązującego dzisiaj w opozycji - nie, to nie jest proste. (...) Polska będzie domagać się specyficznie polskich rozwiązań, tak aby uszanować naszą sytuację - zapowiedział premier.

