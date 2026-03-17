Wołodymyr Zełenski poinformował w liście do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i szefa Rady Europejskiej Antoniego Costy, że uszkodzenia rurociągu Przyjaźń są dużo poważniejsze niż poprzednio. Styczniowy atak Rosji dosięgnął kluczową przepompownię.

"Bez funkcjonowania przepompowni w Brodach utrzymanie wymaganego ciśnienia roboczego w systemie rurociągów i zapewnienie bezpiecznego przesyłu ropy jest technicznie niemożliwe" - podkreślił prezydent Ukrainy.

Ukraina chce naprawić rurociąg Przyjaźń. Warunek do otrzymania pieniędzy

Od naprawienia rurociągu i przywrócenia dostaw rosyjskiej ropy otrzymujące ją Węgry i Słowacja uzależniają swoją zgodę na 20. pakiet sankcyjny UE wobec Rosji oraz udzielenie Ukrainie unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro.

Zełenski poinformował, że sprawność przepompowni w Brodach zostanie przywrócona w ciągu około półtora miesiąca, a Ukraina rozważa budowę infrastruktury podziemnego magazynowania jako długoterminowe i bardziej zrównoważone rozwiązanie.

"W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję państwa (Costy i von der Leyen - red.) ofertę niezbędnego wsparcia technicznego i finansowania, aby móc zakończyć prace naprawcze oraz zbadać długoterminowe, zrównoważone rozwiązania" - oświadczył Zełenski.

Zełenski odpiera zarzuty. Ukraina radziła sobie "dyskretnie i odpowiedzialnie"

Ukraiński przywódca zwrócił uwagę, że już wcześniej rosyjskie ataki zakłócały działanie przepompowni przy rurociągu Przyjaźń, ale Ukraina radziła sobie z nimi "dyskretnie i odpowiedzialnie".

"Zarzuty, że Ukraina celowo uniemożliwia transport ropy rurociągiem Przyjaźń, są bezpodstawne" - podkreślił, nawiązując do oskarżeń władz w Budapeszcie i Bratysławie, które twierdzą, że Ukraina celowo wstrzymuje przesyłanie ropy. "Wstrzymanie (dostaw) jest rezultatem ostatnich rosyjskich ataków terrorystycznych na rurociąg i związaną z nią infrastrukturę" - zapewnił.

Ukraina - jak podkreślił Zełenski - próbuje naprawić szkody wyrządzone przez Rosję mimo zagrożenia, jakie się z tym wiąże. Jak dodał, ważne jest, by Unia Europejska zrealizowała swoją decyzję o całkowitym zakazie importu rosyjskiej ropy do końca 2027 r. Obecnie obowiązuje wyjątek dla krajów pozbawionych dostępu do morza, z którego korzystają właśnie Węgry i Słowacja.

W odpowiedzi na list Zełenskiego von der Leyen i Costa ogłosili, że unijni eksperci są dostępni od zaraz. Zadeklarowali, że będą zabiegać o to, aby kraje Europy Środkowej i Wschodniej miały dostęp do ropy niepochodzącej z Rosji. "Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wszystkim obywatelom Europy" - napisała na X Ursula von der Leyen.

