W nowym badaniu IBRiS dla Polsat News 65 proc. badanych negatywnie ocenia kandydaturę Przemysława Czarnka na funkcję premiera. Z tego grona 46,6 proc. osób uważa, że były minister edukacji i nauki za rządów PiS zdecydowanie nie jest dobrym kandydatem na szefa rządu, a 18,4 proc. - iż Czarnek "raczej nie" powinien kierować rządem.

Z kolei co czwarty badany uważa, że Czarnek jest dobrym kandydatem na premiera, przy czym 15,3 proc. uważa, że "zdecydowanie tak", a 9,7 proc. - że "raczej tak". 10 proc. respondentów nie wie, czy Czarnek jest dobrym kandydatem na stanowisko prezesa Rady Ministrów.

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera. Polacy zabrali głos. Jest sondaż

Poparcie dla Czarnka odzwierciedla preferencje co do partii politycznych. 91,2 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej uważa, że Czarnek to zły kandydat na premiera. W tej puli 85,2 proc. popierających KO jest w tej kwestii zdecydowanych, a 6 proc. uważa, że ten polityk PiS raczej nie jest dobrym kandydatem na szefa rządu.

5,3 proc. wyborców KO uważa, że Czarnek to dobry kandydat na premiera - wśród nich 0,1 proc. zdecydowanie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 5,2 proc. raczej się zgadza. 3,5 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Pozytywnie kandydaturę byłego ministra edukacji i szkolnictwa wyższego na szefa rządu ocenia 74,8 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości, 65 proc. wyborców PiS zdecydowanie zgadza się, Przemysław Czarnek jest dobrym kandydatem. Odpowiedź "raczej tak" wskazało 9,8 proc. badanych.

16,2 proc. ankietowanych, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, negatywnie ocenia kandydaturę Przemysława Czarnka na premiera. Zdecydowanych w tej sprawie jest 11,3 proc. badanych wyborców PiS, a 4,9 proc. uważa, że polityk "raczej nie" jest dobrym kandydatem. 9 proc. wyborców PiS nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Sondaż Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Polsat News został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

Kaczyński wskazał Czarnka jako kandydata na premiera

O tym, że kandydatem na premiera w przyszłorocznych wyborach ma być Przemysław Czarnek, poinformował Jarosław Kaczyński. Podczas krakowskiej konwencji partii w zeszły weekend prezes PiS wyraził przekonanie, że rząd Czarnka sprawi, iż Polska "wejdzie na drogę naprawy".

- Życie publiczne wielu narodów w państwach demokratycznych zwykle wymaga także kogoś, kto reprezentuje, jakby integruje to wszystko (...). Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek - powiedział Kaczyński.

W pierwszym wystąpieniu po ogłoszeniu decyzji Czarnek zwrócił się do Polaków mieszkających poza granicami kraju. - W końcu musimy zrozumieć jedną rzecz, jest nas 60 milionów. Nie 37-38, 60 milionów. Jesteśmy my tutaj w domu i są Polacy rozsiani po całym świecie, nieraz niemówiący po polsku, ale noszący Polskę w sercu, przyznający się do swoich barw narodowych i kultywujących tradycje polskie. Wszystkich Polaków pozdrawiamy - przekonywał.

Przemysław Czarnek podczas przemówienia w Krakowie nie szczędził również krytyki pod adresem Komisji Europejskiej, odnawialnych źródeł energii systemu i handlu emisjami.

