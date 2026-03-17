"Medal Wolności zostanie przekazany Jego Świątobliwości Papieżowi Leonowi XIV podczas publicznej ceremonii, która odbędzie się 3 lipca 2026 r., w przededniu 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, przed Narodowym Centrum Konstytucji przy Independence Mall w Filadelfii" - podała instytucja.

Papież nie pojawi się w Filadelfii osobiście. Wygłosi jednak przemówienie, które będzie transmitowane przy Independence Mall i w internecie.

Leon XIV otrzyma Medal Wolności. "Uznanie dla całokształtu pracy papieża"

Kapituła doceniła starania Leona XIV na rzecz popularyzacji wartości wyznawanych także przez amerykańskich ojców założycieli. W ocenie Vince'a Stango, przewodniczącego rady Narodowym Centrum Konstytucji, "Leon XIV uczynił ekumeniczny dialog jednym z priorytetów swego pontyfikatu".

"Nagroda ta jest wyrazem uznania dla całokształtu pracy papieża Leona, który promuje wolność religijną, wolność sumienia i wypowiedzi na całym świecie" - przekazała kapituła.

Uroczystość odbędzie się w 250. rocznicę przyjęcia amerykańskiej Deklaracji Niepodległości w miejscu, gdzie akt został podpisany. "Ceremonia będzie okazją do refleksji nad trwałym znaczeniem wolności w momencie historycznej refleksji narodowej" - podało Narodowe Centrum Konstytucji.

Amerykanie świętują 250 lat państwa. "Nieocenione dziedzictwo dla późniejszych pokoleń"

Na komunikat odpowiedział szef biura prasowego Watykanu Mateo Bruni, który podkreślił, że wartości stojące za zrębami amerykańskiej państwowości są bliskie także Kościołowi.

"Ojciec Święty wyraża głęboką wdzięczność Narodowmu Centrum Konstytucji za tę prestiżową nagrodę, szczególnie w tak ważnej chwili dla Narodu Amerykańskiego - obchodów i refleksji nad 250. rocznicą państwowości" - przekazał Bruni cytowany przez Vatican News.

"Deklaracja Niepodległości, Konstytucja Stanów Zjednoczonych i Wolność były nieocenionym dziedzictwem dla późniejszych pokoleń" - poinformował rzecznik.

