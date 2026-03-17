W najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych oddanie głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 31,1 proc. badanych. Z kolei 24,7 proc. wskazało Prawo i Sprawiedliwość, a podium zamyka Konfederacja z wynikiem 13,6 proc.

Na Konfederację Korony Polskiej natomiast zagłosować chce 8,2 proc. ankietowanych. Za nią plasuje się Lewica z 6,1-procentowym poparciem. Pod progiem wyborczym znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskało 4,8 proc. głosów.

Następnie uplasowało się Razem z 3,2 proc. wskazań, a stawkę zamyka Polska 2050, na którą zagłosować chce 1,4 proc. badanych. Niezdecydowanych jest 7 proc. respondentów. Z sondażu wynika, że frekwencja wyniosłaby 60,3 proc.

Najnowszy sondaż partyjny. KO liderem, nieco urosła przewaga nad PiS

W stosunku do poprzedniego badania z początku grudnia KO zwiększyła poparcie i przewagę nad PiS. Mowa jednak o dziesiątych częściach punktów procentowych. O ile w stosunku do grudnia wynik KO urósł o 0,2 pp., tak PiS odnotowało wynik o 0,8 pp. niższy.

Rezultat Konfederacji pozostał od ostatniego badania bez zmian i wyniósł 13,6 proc. Z największego wzrostu poparcia może się cieszyć Grzegorz Braun. Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wynik o 1,1 pp. wyższy niż przed trzema miesiącami.

Największy spadek dotyczy Lewicy. W grudniu oddanie głosu na tę formację deklarowało 8,2 proc. badanych. W obecnym badaniu wynik jest o 2,1 pp. niższy.

Sondaż poparcia dla partii. Jak preferencje Polaków zmieniły się od grudnia?

Polepszyły się notowania PSL, jednak nie na tyle, by partii udało się przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy. Gdy w grudniu na ludowców chciało głosować 4 proc. badanych, w połowie marca uzyskali oni poparcie rzędu 4,8 proc.



Liczba respondentów popierających Razem skurczyła się z 3,6 do 3,2 proc. Podobnie na Polskę 2050 w grudniu chciało zagłosować 1,5 proc. badanych, a w nowym badaniu wynik to 1,4 proc.



Wśród badanych wzrósł udział niezdecydowanych wyborców. W ciągu trzech miesięcy liczba ankietowanych, która w sondażu partyjnym wskazała odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć" zwiększyła się o 1,3 pp. i wyniosłą 7 zamiast 5,7 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Polsat News został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

