We wtorek w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zaprezentowano wyniki ogólnopolskich badań realizowanych w ramach projektu "WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości".

Alarmujące dane. Dotyczą ponad 90 proc. dzieci

Raport został przygotowany na zlecenie resortu nauki i szkolnictwa wyższego. W działania projektu zaangażowanych było m.in. ponad 5200 nauczycieli i ponad 102 tysiące uczniów, a w szkołach przeprowadzono ponad 172 tysiące godzin dodatkowych zajęć ruchowych.

Zawarte w nim informacje są alarmujące - ponad 90 proc. dzieci w Polsce nie ma wystarczających kompetencji ruchowych, co oznacza brak wszechstronnego przygotowania do prowadzenia aktywnego stylu życia. Poprawnie wykonywać podstawowe umiejętności ruchowe, takie jak bieganie, skakanie czy rzucanie, potrafi od 12 do 30 proc. dzieci.

Zbadano również tryb życia najmłodszych uczniów - 60 proc. dzieci nie uczestniczy w żadnych zajęciach pozaszkolnych, a aktywność fizyczna w wielu szkołach ogranicza się głównie do lekcji wychowania fizycznego.

Ćwiczenia ze skakanką czy piłką - ponad 80 proc. dzieci ma z tym problem

Według danych wynikających z projektu, 80 proc. dzieci nie wypełnia zaleceń WHO w zakresie dziennej dawki aktywności fizycznej, 89 proc. nie potrafi poprawnie skakać przez skakankę, a 86 proc. dzieci z klas 1-3 nie potrafi rzucić i chwycić piłki odbitej od ściany.

Nowa podstawa programowa, która wejdzie w życie od roku szkolnego 2026/2027 zakłada że dzieci, poza codziennym czasem na świeżym powietrzu, powinny spędzać co najmniej godzinę tygodniowo poza budynkiem, np. na dłuższym spacerze.

Eksperci rekomendują też m.in., by zajęcia ruchowe w klasach I-III prowadzili lub współprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapewniła, że prace nad rekomendacjami w tej sprawie trwają.

