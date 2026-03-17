Nawrocki przesłał Tuskowi stanowisko. Chodzi o ETS
"Prezydent RP Karol Nawrocki wysłał do premiera Donalda Tuska stanowisko ws. ETS przed czwartkowym posiedzeniem Rady Europejskiej" - poinformował podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda. "Prezydent jasno wskazuje kierunek przed Radą Europejską: odejście od ETS" - dodał.
Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda opublikował stanowisko Karola Nawrockiego w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) za pośrednictwem platformy X.
"20 lat systemu ETS i efekty są jasne: Europa traci przemysł, miejsca pracy i konkurencyjność. Produkcja ucieka poza UE, a globalne emisje rosną" - napisał. Rabenda dodał następnie, że "prezydent jasno wskazuje kierunek przed Radą Europejską: odejście od ETS". "Polska nie może zgadzać się na politykę, która niszczy nasz przemysł i podnosi rachunki obywateli" - stwierdził.
W dokumencie przesłanym do premiera Donalda Tuska, zaznaczono, że Karol Nawrocki oczekuje od polskiego rządu "przyjęcia stanowiska, które w pełnym zakresie zabezpieczy Polaków przed dalszymi konsekwencjami polityki klimatycznej".
Karol Nawrocki przesłał stanowisko Donaldowi Tuskowi. Pisze o ETS
"Przedstawione przeze mnie kierunki działań to sposób na obniżenie kosztów energii. Efektem tak realizowanej polityki będzie podwyższenie konkurencyjności polskiego przemysłu, a także oszczędności w portfelach Polaków. Jestem przekonany, że takie stanowisko Polski powinno być prezentowane podczas Rady Europejskiej" - napisał prezydent.
Karol Nawrocki wymienił także działania, które - w jego ocenie - "choć mniej korzystne niż pełna likwidacja systemu EU ETS, powinny zostać wdrożone bez zwłoki w sytuacji braku konsensusu politycznego".
Prezydent wśród nich wymienił wprowadzenie możliwości uiszczenia opłaty zastępczej zamiast umarzania uprawnień do emisji, wprowadzenie mechanizmu obniżającego ceny uprawnień do emisji, wykluczenie instytucji finansowych z rynku oraz zachowanie realnego systemu bezpłatnych uprawnień do emisji dla przemysłu.
"Jako Prezydent RP czuję się w obowiązku podkreślić, że nie ma już przestrzeni na działania pozorne ani kosmetyczne korekty, których dokonywano w ostatnich latach. (...) Europa musi podjąć decyzje, które pozwolą odbudować i wzmocnić jej potencjał przemysłowy, w tym militarny, niezbędny zarówno dla stabilności gospodarczej, jak i bezpieczeństwa naszego kontynentu, w szczególności państw frontowych, takich jak Polska" - zaznaczył Nawrocki.
System ETS. Apel Przemysława Czarnka do premiera
W poniedziałek działania w sprawie systemu ETS zapowiedział kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek. Podczas konferencji prasowej podkreślił, że "Polska nie może być dalej bankomatem dla unijnej polityki klimatycznej". Poseł PiS zapowiedział, że złoży w Sejmie projekt uchwały dotyczący wypowiedzenia ETS.
- W tej uchwale Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa premiera Tuska do tego, żeby przedstawił w ciągu 14 dni plan wyjścia z ETS-u. Przede wszystkim wzywamy do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyjścia z ETS-u, czyli w pierwszej kolejności opublikowania wyroku (Trybunału Konstytucyjnego - red.) z 10 czerwca 2025 roku - mówił.
- Wyjście z ETS-u oznacza obniżenie rachunków za energię, w tym za energię elektryczną, o kilkadziesiąt procent. I to natychmiast po wyjściu z ETS-u - dodawał Czarnek.
Wkrótce więcej informacji...
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej