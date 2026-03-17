Nawrocki przesłał Tuskowi stanowisko. Chodzi o ETS

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda opublikował stanowisko Karola Nawrockiego w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) za pośrednictwem platformy X.

Prezydent RP Karol Nawrocki wysłał do Premiera Donalda Tuska stanowisko ws ETS przed czwartkowym posiedzeniem Rady Europejskiej.



— Karol Rabenda (@KarolRabenda) March 17, 2026

"20 lat systemu ETS i efekty są jasne: Europa traci przemysł, miejsca pracy i konkurencyjność. Produkcja ucieka poza UE, a globalne emisje rosną" - napisał. Rabenda dodał następnie, że "prezydent jasno wskazuje kierunek przed Radą Europejską: odejście od ETS". "Polska nie może zgadzać się na politykę, która niszczy nasz przemysł i podnosi rachunki obywateli" - stwierdził.

W dokumencie przesłanym do premiera Donalda Tuska, zaznaczono, że Karol Nawrocki oczekuje od polskiego rządu "przyjęcia stanowiska, które w pełnym zakresie zabezpieczy Polaków przed dalszymi konsekwencjami polityki klimatycznej".

"Przedstawione przeze mnie kierunki działań to sposób na obniżenie kosztów energii. Efektem tak realizowanej polityki będzie podwyższenie konkurencyjności polskiego przemysłu, a także oszczędności w portfelach Polaków. Jestem przekonany, że takie stanowisko Polski powinno być prezentowane podczas Rady Europejskiej" - napisał prezydent.

Karol Nawrocki wymienił także działania, które - w jego ocenie - "choć mniej korzystne niż pełna likwidacja systemu EU ETS, powinny zostać wdrożone bez zwłoki w sytuacji braku konsensusu politycznego".



Prezydent wśród nich wymienił wprowadzenie możliwości uiszczenia opłaty zastępczej zamiast umarzania uprawnień do emisji, wprowadzenie mechanizmu obniżającego ceny uprawnień do emisji, wykluczenie instytucji finansowych z rynku oraz zachowanie realnego systemu bezpłatnych uprawnień do emisji dla przemysłu.

"Jako Prezydent RP czuję się w obowiązku podkreślić, że nie ma już przestrzeni na działania pozorne ani kosmetyczne korekty, których dokonywano w ostatnich latach. (...) Europa musi podjąć decyzje, które pozwolą odbudować i wzmocnić jej potencjał przemysłowy, w tym militarny, niezbędny zarówno dla stabilności gospodarczej, jak i bezpieczeństwa naszego kontynentu, w szczególności państw frontowych, takich jak Polska" - zaznaczył Nawrocki.

System ETS. Apel Przemysława Czarnka do premiera

W poniedziałek działania w sprawie systemu ETS zapowiedział kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek. Podczas konferencji prasowej podkreślił, że "Polska nie może być dalej bankomatem dla unijnej polityki klimatycznej". Poseł PiS zapowiedział, że złoży w Sejmie projekt uchwały dotyczący wypowiedzenia ETS.

- W tej uchwale Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa premiera Tuska do tego, żeby przedstawił w ciągu 14 dni plan wyjścia z ETS-u. Przede wszystkim wzywamy do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyjścia z ETS-u, czyli w pierwszej kolejności opublikowania wyroku (Trybunału Konstytucyjnego - red.) z 10 czerwca 2025 roku - mówił.

- Wyjście z ETS-u oznacza obniżenie rachunków za energię, w tym za energię elektryczną, o kilkadziesiąt procent. I to natychmiast po wyjściu z ETS-u - dodawał Czarnek.

