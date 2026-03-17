Modżtaba Chamenei został nowym rahbarem, czyli najwyższym przywódcą Iranu, po śmierci swojego ojca. 28 lutego Ali Chamenei zginął w ataku izraelskich pocisków Blue Sparrow, które trafiły w rezydencję ajatollaha - opisuje brytyjski dziennik.

"Daily Telegraph" dotarł do nagrania, z którego wynika, iż Modżtaba również przebywał w budynku, ale opuścił go chwilę przed uderzeniem rakiet. Nagranie to zapis relacji Mazahera Hosseiniego, szefa protokołu, który 12 marca opowiadał o śmierci rahbara przed wyższymi duchownymi i dowódcami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Hosseini podczas spotkania stwierdził, iż "wola Boga była taka, że ​​Modżtaba musiał wyjść na podwórze, coś zrobić, a potem wrócić. Był na zewnątrz (...), gdy w budynek uderzył pocisk".

Modżtaba Chamenei przeżył atak. Zginął jego ojciec, syn i żona

Szef protokołu ujawnił też, że Modżtaba doznał "niewielkiego" urazu nogi. Natomiast jego żona, syn oraz szwagier zginęli na miejscu. W ataku zginął też Ali Chamenei, przywódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammad Pakpur oraz minister obrony Iranu Aziz Nasirzade.

Nagranie upubliczniono krótko po komentarzach Donalda Trumpa, który stwierdził, że stan Modżtaby jest niepewny. - Nie wiemy czy on żyje, czy nie - powiedział w poniedziałek prezydent USA.

Najwyższy przywódca Iranu. Ojciec miał wątpliwości wobec syna

Według doniesień CBS News, amerykański wywiad przekazał Trumpowi, że Ali Chamenei miał wątpliwości co do syna i nie chciał, by przejął rządy. Uważał Modżtabę za "niezbyt bystrego" i "niekwalifikującego się do roli przywódcy".

Starszy Chamenei, podobnie jak jego poprzednik na stanowisku rahbara - Ruhollah Chomejni, byli przeciwni rządom dynastycznym. Brak sukcesji rodzinnej miał odróżniać republikę islamską od rządów szachów, które przerwała rewolucja islamska.

