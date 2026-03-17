Sprzeczne doniesienia ws. śmierci Laridżaniego. "Faktyczny przywódca Iranu"

Ali Laridżani zginął w nocy w izraelskim ataku na Teheran - stwierdził izraelski minister obrony Izrael Katz, cytowany przez Reuters. W nalocie miał także zginąć Gholamreza Solejmani, dowódca paramilitarnej milicji Basidż.

ZOBACZ: Iran szuka dyplomacji z USA. Donald Trump odmówił negocjacji

Po godz. 12.00 informację o śmierci Laridżaniego przekazały za pośrednictwem mediów społecznościowych izraelskie siły zbrojne. "Ali Laridżani, sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i faktyczny przywódca reżimu, został wyeliminowany" - podało wojsko.

Minister obrony Izraela: Ali Laridżani nie żyje. To jeden z najwyżej postawionych polityków w Iranie

Według komunikatu IDF to Ali Laridżani miał odpowiadać za krwawe stłumienie protestów przeciwko reżimowi ajatollahów, jakie wybuchły na w Iranie na przełomie 2025 i 2026 r.

"Przez lata Larijani był uważany za jedną z najbardziej doświadczonych i ważnych postaci w kierownictwie reżimu irańskiego. Był bliskim współpracownikiem Najwyższego Przywódcy Alego Chameneiego" - podało w komunikacie IDF.

ZOBACZ: Iran grozi atakiem na Ukrainę. "Uzasadniony cel"



Wcześniej IDF przekazało, że w nalocie zginął Solejmani. "Pod dowództwem Solejmaniego jednostka Basidż dowodziła głównymi operacjami represyjnymi w Iranie, stosując brutalną przemoc, przeprowadzając liczne aresztowania i używając siły wobec cywilnych demonstrantów" - podało izraelskie wojsko.

Iran zaprzecza śmierci Laridżaniego. Teheran opublikował odręczną notatkę

Doniesieniom o śmierci Aliego Laridżaniego zdecydowanie zaprzeczają władze Iranu. W kontach w mediach społecznościowych należących do polityka zostały opublikowane odręcznie spisane kondolencje, co ma stanowić dowód, że Laridżani żyje.

به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادت‌ها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار می‌نماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026

Miesiąc przed amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran Ali Laridżani piastujący stanowisko sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu i nadzorujący kontakty dyplomatyczne, został awansowany w hierarchii reżimu.

ZOBACZ: Duże zmiany na szczytach irańskiej armii. "To przygotowania do starcia z USA"

Według doniesień Reutersa polityk uzyskał częściowe zwierzchnictwo nad armią, co miało zapowiadać zwrot Teheranu w stronę radykalnego, konserwatywnego skrzydła i przygotowanie na konfrontację z USA.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni