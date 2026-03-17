Na konieczność szerszego włączania kobiet w odpowiedzialne funkcje w strukturach kościelnych wskazuje opublikowany kilka miesięcy temu raport końcowy z XVI Synodu Biskupów. Dokument ten został przygotowany przez grupę duchownych zajmujących się "udziałem kobiet w życiu i kierowaniu Kościołem".

Raport ma charakter dokumentu roboczego. Na jego podstawie mają zostać przygotowane propozycje działań, które następnie zostaną przedstawione papieżowi do dalszego rozważenia.

Raport synodu. Większa rola kobiet w życiu Kościoła

W dokumencie hierarchowie apelują między innymi, by stworzyć "nowe przestrzenie" dla pań, dzięki którym mogłyby przewodzić administracji i ewangelizacji w porozumieniu z kapłanami. Choć nie pojawia się idea dopuszczenia ich do święceń diakonatu, zauważono, że poza drogą sakramentalną szczególną rolę wśród wiernych może zapewniać droga charyzmatyczna.

Jak wyjaśnia Catholic Standard według katolickiej doktryny charyzmaty to specjalne cechy zsyłane przez Ducha Świętego, predestynujące obdarzone nimi osoby do działania dla dobra wspólnoty kościelnej.

Dzięki tym przymiotom wierne mogą, jak wskazano w dokumencie, "potwierdzić swój udział w misji Kościoła". Tym bardziej że "pilna stała się nowa ewangelizacja". Autorzy raportu wskazują, że powinna ona być mniej zależna wyłącznie od kapłanów, a bardziej wzbogacona obecnością i zaangażowaniem kobiet.

Przykładami Maryja, Maria Magdalena i Wanda Półtawska

"Nie ma żadnego powodu ani przeszkody, która uniemożliwiałaby kobietom pełnienie funkcji kierowniczych w Kościele" - podkreślili biskupi w raporcie.

Istnieje jednak świadomość, że nawet powołane na takie stanowiska osoby miewają "trudności z uczestnictwem i byciem wysłuchanymi na równi z kolegami".

Raport odnosi się także do reformy Kurii Rzymskiej wprowadzonej przez papieża Franciszka w 2022 roku w konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium. Na jej mocy funkcje kierownicze w urzędach watykańskich nie są już zarezerwowane wyłącznie dla duchownych. Zmiany te dopuściły możliwość powierzania stanowisk kierowniczych w instytucjach watykańskich także osobom świeckim. Otwiera to drogę do obejmowania takich funkcji również przez kobiety.

Wynika to z faktu, że urzędnicy Kurii działają w imieniu papieża i wykonują władzę, którą im deleguje, a nie taką, która wynika ze święceń kapłańskich.

W raporcie końcowym przywołano także żeńskie postacie z Biblii i historii Kościoła. Podkreślono rolę Maryi, matki Chrystusa oraz Marii Magdaleny, która jako pierwsza ogłosiła uczniom Jezusa jego zmartwychwstanie.

Pojawia się także polski wątek. Jak podaje Vatican News, wśród 19 kobiet wskazanych w dokumencie jako przykłady osób obdarzonych charyzmatem przywódczym znalazła się Wanda Półtawska, przyjaciółka Jana Pawła II. W krótkim biogramie określono ją m.in. jako "kobietę ze stali", podkreślając jej działalność społeczną i duszpasterską oraz relacje z watykańską hierarchią.

Duże zmiany kadrowe w strukturze Kościoła

Sekretarz generalny Synodu kardynał Mario Grech wskazał w podsumowaniu na potrzebę wprowadzania "stopniowych zmian", które "wyeliminują dyskryminację" oraz zbudują wspólnoty, w których "dary i charyzmaty każdej osoby" będą cenione przez wiernych.

Za tymi słowami idą już czyny. Papież Leon XIV mianował zakonnice Marthę Elizabeth Driscoll oraz Iulianę Sarosi konsultorkami Dykasterii ds. Duchowieństwa. Z kolei Cristina Perelli została powołana do kierowania Papieską Akademią Sztuk Pięknych i Literatury.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl