Ukraińcy mają czas do końca marca. By otrzymać środki muszą uchwalić poprawki do ustaw. Chodzi o podniesienie podatku VAT dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. To założenia nowego, czteroletniego programu pożyczkowego dla Ukrainy, który zatwierdzono w zeszłym miesiącu.

Problem w tym, że ukraiński parlament nie rozpoczął nawet debaty nad poprawkami, o które wnioskuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jak opisuje Bloomberg, część deputowanych w ten sposób wyraża sprzeciw wobec Wołodymyra Zełenskiego. - Mogę powiedzieć, że jestem zaniepokojona - powiedziała Bloombergowi Priscilla Toffano, stała przedstawicielka MFW w Ukrainie.

Pomoc dla Ukrainy. Mogą stracić pieniądze

Jednocześnie ukraińskie społeczeństwo jest niechętne zmianom w prawie. Te są jednak konieczne, by Kijów otrzymał kolejne pieniądze z pakietu o wartości 8,1 mld dolarów, z którego na razie Ukraina otrzymała 1,5 mld.

ZOBACZ: Zełenski powołał nowego ministra obrony. W planach wielka reforma wojskowa

18 marca ma dojść do spotkania delegacji MFW i ukraińskich parlamentarzystów. Ukraina jest w trudnej sytuacji, bo niepewna stała się inna pożyczka - 90 mld euro od Unii Europejskiej, którą zablokowały Węgry i Słowacja.

Konflikt prezydenta z parlamentarzystami zaostrzył się w sobotę. - Jeśli nie służysz państwu w parlamencie, służ na pierwszej linii frontu - powiedział Wołodymyr Zełenski dziennikarzom. Zasugerował, że jeśli deputowani się nie podporządkują, jest gotowy omówić poprawki do ustawy o mobilizacji, tak by do wojska trafili politycy.

