Ambasada USA w stolicy Iraku, Bagdadzie, została we wtorek nad ranem zaatakowana dronami i rakietami - poinformowały irackie służby bezpieczeństwa, cytowane przez agencje Reutera i AFP.

Footage shows the moment an Iranian drone struck the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq.



Jak podaje Reuters, powołując się na źródła związane ze służbami bezpieczeństwa, to najintensywniejszy atak od początku wojny na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się 28 lutego od amerykańsko-izraelskiego uderzenia na Iran. W odpowiedzi irańskie wojsko atakuje cele wojskowe i cywilne w regionie, w tym bazy i ambasady amerykańskie.

Atak na ambasadę USA w Bagdadzie. Czarna chmura nad budynkiem

Jak podała AFP, co najmniej jeden dron spadł na teren placówki dyplomatycznej; po wybuchu uniosła się nad nią czarna chmura dymu. Reuters podał z kolei we wtorek w nocy informacje, że w stolicy Iraku słuchać było potężny wybuch. AFP poinformowała, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa, że cztery osoby zginęły w nalocie na dom w Bagdadzie. Według tych źródeł wśród ofiar "są dwaj irańscy doradcy".

To kolejny atak na ambasadę USA w Iraku. W sobotę Reuters podał, że placówka została trafiona przez irański pocisk rakietowy. W poniedziałek wieczorem w pobliżu budynku ambasady doszło z kolei do ataków i wybuchów. Z powodu uderzenia drona wybuchł pożar na dachu hotelu w pobliżu placówki, ale nie spowodował on strat i szkód.

Także we wtorek rano brytyjska agencja United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) przekazała, że nieznany pocisk uderzył w zakotwiczony tankowiec, znajdujący się 23 mile morskie na wschód od portu Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To kolejne niebezpieczne zdarzenie w regionie cieśniny Ormuz.

Bliski Wschód. Pocisk uderzył w tankowiec u wybrzeży ZEA

W wydanym komunikacie dla żeglugi UKMTO podała, że uderzenie spowodowało "drobne uszkodzenia strukturalne" kadłuba. Służby podkreśliły, że "nie odnotowano żadnych obrażeń wśród załogi", a sam incydent nie pociągnął za sobą skutków dla środowiska, co wyklucza wyciek ropy do morza. Agencja zaleciła jednostkom znajdującym się w tym obszarze "zachowanie ostrożności" i zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań.

Według statystyk UKMTO, od 1 marca zaatakowano lub zgłoszono incydenty z udziałem 20 statków handlowych, w tym dziewięciu tankowców. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) odnotowała w tym samym czasie 16 incydentów, z czego osiem dotyczyło jednostek transportujących paliwa - informowała w poniedziałek agencja AFP.

Po tym, jak 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły bombardowania Iranu, żegluga w cieśninie Ormuz została poważnie zakłócona. Irańskie władze wprowadziły blokadę szlaku, a ponadto wielu armatorów unika tej trasy ze względów bezpieczeństwa.

Znaczące ograniczenie transportu ropy naftowej przez cieśninę Ormuz, przez którą w normalnych warunkach przechodzi ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej, spowodowało gwałtowny wzrost cen tego surowca na całym świecie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w poniedziałek, że "liczne kraje" poinformowały go, że pomogą USA w otwarciu tego szlaku wodnego.

