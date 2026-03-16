Zamieszkał w leśnej ziemiance. "Sporadycznie" z niej wychodził

37-latek, który od stycznia był poszukiwany przez lokalną policję, został odnaleziony - poinformowali funkcjonariusze z Jarosławia w województwie podkarpackim. Jak się okazało, mężczyzna w ostatnim czasie mieszkał w ziemiance, z której "sporadycznie wychodził". Co więcej, gdy dotarli do niego policjanci, był pijany.

Mężczyzna został odnaleziony w niedzielę tuż po północy na terenie Pruchnika - miasta nieopodal Jarosławia. Stało się to dzięki reakcji kobiety, która rozpoznała poszukiwanego na podstawie zdjęć zamieszczonych w internecie.

 

W rozmowie z funkcjonariuszami, którzy udali się na miejsce, 37-latek oświadczył, że "w ostatnim czasie" mieszkał w lesie pomiędzy Wolą Węgierską a Heluszem - w ziemiance, z której "sporadycznie" wychodził".

 

Mężczyzna został poddany badaniu trzeźwości. Okazało się, że był on pijany i miał dwa i pół promila alkoholu w organizmie. Po interwencji policji 37-latek został przekazany pod opiekę rodziny.

Zaginięcie mężczyzny z gminy Rokietnica zostało zgłoszone przez jego rodzinę 18 stycznia. Od tego czasu policjanci przeszukali m.in. tereny leśne oraz pola. Sprawdzali również studnie oraz opuszczone budynki, jednak nigdzie nie znaleźli 37-latka.

 

W "szeroko zakrojonych" działaniach wykorzystywano m.in. quady oraz drony. Dodatkowo mundurowi rozpytywali mieszkańców okolicznych miejscowości i zapoznawali ich z rysopisem zaginionego mężczyzny. Przy okazji odnalezienia 37-latka policjanci podziękowali wszystkim zaangażowanym w poszukiwania.

 

Alicja Krause / wka / polsatnews.pl
