Zamieszkał w leśnej ziemiance. "Sporadycznie" z niej wychodził

Mężczyzna został odnaleziony w niedzielę tuż po północy na terenie Pruchnika - miasta nieopodal Jarosławia. Stało się to dzięki reakcji kobiety, która rozpoznała poszukiwanego na podstawie zdjęć zamieszczonych w internecie.

ZOBACZ: Dwa tysiące nadgodzin w dwa lata? Burza wokół dyrektor przedszkola w Nysie

W rozmowie z funkcjonariuszami, którzy udali się na miejsce, 37-latek oświadczył, że "w ostatnim czasie" mieszkał w lesie pomiędzy Wolą Węgierską a Heluszem - w ziemiance, z której "sporadycznie" wychodził".

Mężczyzna został poddany badaniu trzeźwości. Okazało się, że był on pijany i miał dwa i pół promila alkoholu w organizmie. Po interwencji policji 37-latek został przekazany pod opiekę rodziny.

Podkarpacie. Szukali go od stycznia. 37-latek mieszkał w ziemiance

Zaginięcie mężczyzny z gminy Rokietnica zostało zgłoszone przez jego rodzinę 18 stycznia. Od tego czasu policjanci przeszukali m.in. tereny leśne oraz pola. Sprawdzali również studnie oraz opuszczone budynki, jednak nigdzie nie znaleźli 37-latka.

ZOBACZ: Usłyszał, że zamykają kościół. W reakcji podpalił klęczniki

W "szeroko zakrojonych" działaniach wykorzystywano m.in. quady oraz drony. Dodatkowo mundurowi rozpytywali mieszkańców okolicznych miejscowości i zapoznawali ich z rysopisem zaginionego mężczyzny. Przy okazji odnalezienia 37-latka policjanci podziękowali wszystkim zaangażowanym w poszukiwania.

