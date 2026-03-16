Wystartował nabór na Bon Wyspiarza. Miasto nie wprowadziło kryterium dochodowego
W wielu miastach w Polsce pojawia się coraz więcej inicjatyw skierowanych do osób starszych. Mają one wspierać seniorów finansowo oraz poprawiać jakość życia i zachęcać do większej aktywności społecznej. Jednym z takich rozwiązań jest lokalny Bon Wyspiarza Seniora, który ponownie pojawił się dla mieszkańców Świnoujścia.
Program zapewnia jednorazowe wsparcie finansowe osobom osoby, które w 2026 r. kończą 65 lat lub więcej oraz co istotne - nie wprowadza żadnego kryterium dochodowego.
Nabór wniosków ruszył 2 marca 2026 r. i potrwa do 29 maja. Za jego realizację odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Dla wielu seniorów może to być niewielka, ale realna pomoc w podreperowaniu codziennego budżetu.
Kto może otrzymać Bon Wyspiarza Seniora?
Program skierowany jest do osób stale zamieszkujących teren Gminy Miasta Świnoujście, które w 2026 r. ukończyły 65 lat i spełniają podstawowy wniosek formalny, czyli okres zamieszkania wynoszący co najmniej 5 lat (przed złożeniem wniosku). W przeciwieństwie do wielu innych świadczeń nie obowiązuje tutaj żadne kryterium dochodowe.
ZOBACZ: Dodatkowe świadczenie po 75. roku życia może wywołać problemy. Gmina upomni się o pieniądze
Oznacza to, że z pomocy mogą skorzystać zarówno osoby otrzymujące niskie emerytury, jak i seniorzy z wyższymi świadczeniami. Kluczowe jest tak naprawdę posiadanie statusu mieszkańca oraz złożenie odpowiedniego wniosku w terminie określonym przez lokalne władze.
Osoby, które nie posiadają zameldowania na tym terenie, muszą do wypełnionych dokumentów dołączyć dodatkowy dokument, który potwierdzi fakt stałego zamieszkiwania, np. umowę o pracę, rozliczenie podatku czy umowę najmu.
Świnoujście. 400 zł jednorazowego wsparcia
W ramach programu seniorzy otrzymują bon w wysokości 400 zł. Środki mają pomóc w pokryciu codziennych wydatków lub kosztów związanych z aktywnością społeczną i zdrowotną.
Zgodnie z informacją opublikowaną przez MOPR w Świnoujściu świadczenie ma charakter jednorazowy i jest finansowane z budżetu miasta. W praktyce oznacza to, że każdy uprawniony senior może otrzymać wsparcie raz w danym roku.
Bon Wyspiarza przyznawany jest do 3 miesięcy po weryfikacji poprawnie złożonego wniosku. "Obowiązuje nowy formularz wniosku. Wnioski złożone na formularzach z lat ubiegłych nie będą pozytywnie rozpatrzone" - zaznacza MOPR.
Jak złożyć wniosek o bon?
Wnioski o przyznanie świadczenia można pobrać w wersji elektronicznej ze strony MOPR oraz Urzędu Miasta Świnoujście. Klasyczna, papierowa wersja jest natomiast dostępna w miejscach składania wniosków.
Wypełnione dokumenty można złożyć w kilku punktach na terenie miasta, m.in. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Dąbrowskiego 4, w Urzędzie Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 czy w Informacji Turystycznej na placu Słowiańskim. Dokumenty przyjmowane są także w filiach Miejskiego Domu Kultury na Warszowie, w Przytorze i w Karsiborze.
ZOBACZ: Gigantyczny projekt może wpłynąć na światowy handel. Ma konkurować z Kanałem Panamskim
Sam wniosek jest wyjątkowo prosty do wypełnienia nawet dla osób, które nie są "za pan brat" z papierologią. Wystarczą podstawowe dane oraz numer konta bankowego.
Jak zaznacza MOPR, nie ma możliwości przekazania świadczenia przekazem pocztowym.
Program Bon Wyspiarza Seniora cieszy się w Świnoujściu dużym zainteresowaniem. Jak informuje oficjalna strona miasta, w 2025 r. łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 2,9 mln zł, a pozytywnie rozpatrzono ponad 8 tys. wniosków.
