Program zapewnia jednorazowe wsparcie finansowe osobom osoby, które w 2026 r. kończą 65 lat lub więcej oraz co istotne - nie wprowadza żadnego kryterium dochodowego.

Nabór wniosków ruszył 2 marca 2026 r. i potrwa do 29 maja. Za jego realizację odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Dla wielu seniorów może to być niewielka, ale realna pomoc w podreperowaniu codziennego budżetu.

Kto może otrzymać Bon Wyspiarza Seniora?

Program skierowany jest do osób stale zamieszkujących teren Gminy Miasta Świnoujście, które w 2026 r. ukończyły 65 lat i spełniają podstawowy wniosek formalny, czyli okres zamieszkania wynoszący co najmniej 5 lat (przed złożeniem wniosku). W przeciwieństwie do wielu innych świadczeń nie obowiązuje tutaj żadne kryterium dochodowe.

ZOBACZ: Dodatkowe świadczenie po 75. roku życia może wywołać problemy. Gmina upomni się o pieniądze

Oznacza to, że z pomocy mogą skorzystać zarówno osoby otrzymujące niskie emerytury, jak i seniorzy z wyższymi świadczeniami. Kluczowe jest tak naprawdę posiadanie statusu mieszkańca oraz złożenie odpowiedniego wniosku w terminie określonym przez lokalne władze.

Osoby, które nie posiadają zameldowania na tym terenie, muszą do wypełnionych dokumentów dołączyć dodatkowy dokument, który potwierdzi fakt stałego zamieszkiwania, np. umowę o pracę, rozliczenie podatku czy umowę najmu.

Świnoujście. 400 zł jednorazowego wsparcia

W ramach programu seniorzy otrzymują bon w wysokości 400 zł. Środki mają pomóc w pokryciu codziennych wydatków lub kosztów związanych z aktywnością społeczną i zdrowotną.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez MOPR w Świnoujściu świadczenie ma charakter jednorazowy i jest finansowane z budżetu miasta. W praktyce oznacza to, że każdy uprawniony senior może otrzymać wsparcie raz w danym roku.

Bon Wyspiarza przyznawany jest do 3 miesięcy po weryfikacji poprawnie złożonego wniosku. "Obowiązuje nowy formularz wniosku. Wnioski złożone na formularzach z lat ubiegłych nie będą pozytywnie rozpatrzone" - zaznacza MOPR.

Jak złożyć wniosek o bon?

Wnioski o przyznanie świadczenia można pobrać w wersji elektronicznej ze strony MOPR oraz Urzędu Miasta Świnoujście. Klasyczna, papierowa wersja jest natomiast dostępna w miejscach składania wniosków.

Wypełnione dokumenty można złożyć w kilku punktach na terenie miasta, m.in. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Dąbrowskiego 4, w Urzędzie Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5 czy w Informacji Turystycznej na placu Słowiańskim. Dokumenty przyjmowane są także w filiach Miejskiego Domu Kultury na Warszowie, w Przytorze i w Karsiborze.

ZOBACZ: Gigantyczny projekt może wpłynąć na światowy handel. Ma konkurować z Kanałem Panamskim

Sam wniosek jest wyjątkowo prosty do wypełnienia nawet dla osób, które nie są "za pan brat" z papierologią. Wystarczą podstawowe dane oraz numer konta bankowego.

Jak zaznacza MOPR, nie ma możliwości przekazania świadczenia przekazem pocztowym.

Program Bon Wyspiarza Seniora cieszy się w Świnoujściu dużym zainteresowaniem. Jak informuje oficjalna strona miasta, w 2025 r. łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 2,9 mln zł, a pozytywnie rozpatrzono ponad 8 tys. wniosków.

