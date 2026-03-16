Wysadzony bankomat i policyjny pościg. Polacy zatrzymani na Słowacji

Słowacka policja aresztowała trzech Polaków, którzy wysadzili bankomat w miejscowości Demianowska Dolina. Rabusie zostali zatrzymani po pościgu, funkcjonariusze musieli użyć broni. Mężczyźni w wieku 46, 48 i 53 lat usłyszeli już zarzuty.

Policja zatrzymuje trzech mężczyzn po pościgu na Słowacji.
Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj
Do eksplozji bankomatu doszło w ubiegły czwartek w miejscowości Demianowska Dolina w kraju żylińskim na północy Słowacji. 

 

Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano policję, jednak trzej zamaskowani rabusie zdążyli uciec samochodem. Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania.

Do pościgu zaangażowano wszystkie dostępne siły i środki. Policjantom pomagał śmigłowiec należący do ministerstwa spraw wewnętrznych oraz drony - poinformowała w mediach społecznościowych policja w Żylinie.

 

 

Złodziei w końcu udało się wytropić, jednak nie zamierzali się poddać. Aby utrudnić pościg, uciekinierzy zaczęli wyrzucać z samochodu na jezdnię tzw. żelazne jeże. Przyniosło to chwilowy skutek - jeden z radiowozów został unieruchomiony. 

 

Pozostałe jednostki kontynuowały jednak pościg. Padły nawet strzały ostrzegawcze, jednak kierujący pojazdem nie zamierzał się zatrzymać.

Zatrzymano trzech Polaków. Mężczyźni usłyszeli zarzuty

W końcu jeden z policjantów przestrzelił koło w uciekającym aucie. Pojazd wpadł w poślizg i zatrzymał się na ogrodzeniu jednego z domów. Ostatecznie pościg zakończył się w miejscowości Sedliacka Dubova, blisko 70 kilometrów od miejsca napadu. 

 

Ścigani mężczyźni próbowali uciekać pieszo, jednak szybko zostali zatrzymani i obezwładnieni przez policję.

 

 

Jak się okazało rabusiami byli trzej Polacy w wieku 46, 48 i 53 lat. W niedzielę policja poinformowała, że mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży, uszkodzenia mienia oraz napaści na funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo jeden z nich - 48-letni kierowca został oskarżony o stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

 

Słowackie służby nie informują, czy rabusiom udało się ukraść z bankomatu jakieś pieniądze, ani jak duży był ich łup.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
