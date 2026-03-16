Do eksplozji bankomatu doszło w ubiegły czwartek w miejscowości Demianowska Dolina w kraju żylińskim na północy Słowacji.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano policję, jednak trzej zamaskowani rabusie zdążyli uciec samochodem. Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania.

Wysadzony bankomat i pościg na Słowacji

Do pościgu zaangażowano wszystkie dostępne siły i środki. Policjantom pomagał śmigłowiec należący do ministerstwa spraw wewnętrznych oraz drony - poinformowała w mediach społecznościowych policja w Żylinie.

Złodziei w końcu udało się wytropić, jednak nie zamierzali się poddać. Aby utrudnić pościg, uciekinierzy zaczęli wyrzucać z samochodu na jezdnię tzw. żelazne jeże. Przyniosło to chwilowy skutek - jeden z radiowozów został unieruchomiony.

Pozostałe jednostki kontynuowały jednak pościg. Padły nawet strzały ostrzegawcze, jednak kierujący pojazdem nie zamierzał się zatrzymać.

Zatrzymano trzech Polaków. Mężczyźni usłyszeli zarzuty

W końcu jeden z policjantów przestrzelił koło w uciekającym aucie. Pojazd wpadł w poślizg i zatrzymał się na ogrodzeniu jednego z domów. Ostatecznie pościg zakończył się w miejscowości Sedliacka Dubova, blisko 70 kilometrów od miejsca napadu.

Ścigani mężczyźni próbowali uciekać pieszo, jednak szybko zostali zatrzymani i obezwładnieni przez policję.

Jak się okazało rabusiami byli trzej Polacy w wieku 46, 48 i 53 lat. W niedzielę policja poinformowała, że mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży, uszkodzenia mienia oraz napaści na funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo jeden z nich - 48-letni kierowca został oskarżony o stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

Słowackie służby nie informują, czy rabusiom udało się ukraść z bankomatu jakieś pieniądze, ani jak duży był ich łup.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni