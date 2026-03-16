Weto ws. SAFE. Pierwszy sondaż po decyzji prezydenta

W sondażu IBRiS na zlecenie Polsat News 56,9 proc. badanych negatywnie oceniło zawetowanie ustawy o programie SAFE przez Karola Nawrockiego. "Zdecydowanie źle" weto postrzega 42,4 proc. ankietowanych, a "raczej źle" 14,5 proc.

Weto prezydenta ws. SAFE. Pierwszy sondaż

33,8 proc. biorących udział w badaniu Polaków zgadza się z prezydentem w sprawie weta dla SAFE. 22,7 proc. ocenia decyzję prezydenta "zdecydowanie dobrze", a "raczej dobrze" 11,1 proc.

W pytaniu dotyczącym przyjęcia unijnego programu finansowania wydatków na obronność SAFE 53 proc. badanych zadeklarowało poparcie dla inicjatywy. 38,1 proc. jest "zdecydowanie za" unijnym programem, a odpowiedź "raczej za" wybrało 14,9 proc.

Sprzeciw wobec unijnego programu deklaruje 33,9 proc. ankietowanych. 27, proc. jest zdecydowanie przeciwnych, a "raczej nie popiera" unijnego SAFE 6 proc.

Sondaż Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) wykonany dla Polsat News został wykonany na próbie 1000 dorosłych Polaków w dniach 13-15 marca metodą kwestionariuszy telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)

