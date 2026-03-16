Jak zaznacza serwis NV, Ukraina rozwija pocisk FP-7, który jest podobny do amerykańskich ATACMS, lecz jego produkcja kosztuje kilkukrotnie mniej. Producentem jest założony w 2021 roku start-up zbrojeniowy Fire Point.

Współzałożyciel firmy i główny projektant Denys Shtilierman podkreśla, że zasięg nowego pocisku wynosi do 300 kilometrów, w zależności od masy głowicy. Wskazał również, że jego przedsiębiorstwo samo produkuje wszystkie elementy rakiety, ale głowica powstaje za zamówienie.

Ukraina ma nową rakietę. "Testujemy na sąsiadach"

- Odbył się już lot. Teraz przechodzimy do testów na naszych "ukochanych" sąsiadach - powiedział Shtilierman w wywiadzie dla telewizji 24 Kanał. Wyjaśnił również, że formalnie rakieta jest w dokumentach dronem, ponieważ taki zabieg przyspiesza procedury biurokratyczne.

ZOBACZ: Samolot Rosji nad Bałtykiem. Akcja polskich myśliwców MiG-29

Technicznie FP-7 jest "klonem" radzieckich pocisków 48N6 - tłumaczą producenci. To rakiety, które Rosja obecnie wykorzystuje w systemach obrony powietrznej S-400. Różnica jest jednak taka, że FP-7 posiada inny system naprowadzania i sterowania lotem.

Jednocześnie w pocisku wprowadzono zmiany konstrukcyjne, wykorzystano materiały kompozytowe, które zmniejszają masę pocisku i dzięki temu zwiększa się jego zasięg.

