Uderzył członka załogi i otworzył drzwi. Szokujące sceny w samolocie do Warszawy

Informację o mężczyźnie zakłócającym porządek na pokładzie samolotu otrzymali 12 marca funkcjonariusze z Grupy Interwencji Specjalnych z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Po przybyciu na jedno ze stanowisk postojowych samolotów służby zauważyły, że w trakcie kołowania otworzyły się drzwi samolotu, a następnie automatycznie wysunął się trap ewakuacyjny.

Niedługo potem po trapie zjechał na płytę lotniska agresywny pasażer, który podjął próbę ucieczki. Zdarzenie wymagało natychmiastowej interwencji.

Uderzył członka załogi. Agresywny pasażer zatrzymany

"Mężczyzna został błyskawicznie ujęty przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ze względu na jego agresywne zachowanie i nadmierne pobudzenie konieczne było zastosowanie środków przymusu bezpośredniego. W trakcie interwencji użyto siły fizycznej w postaci technik obezwładniających oraz kajdanek" - poinformowała Straż Graniczna w opublikowanym oświadczeniu.

Okazało się, że pasażerem zakłócającym spokój na pokładzie był 27-letni obywatel Hiszpanii. Z reportu kapitana samolotu oraz oświadczeń członków załogi wynika, że mężczyzna nie stosował się do poleceń, nie chciał zająć miejsca w samolocie oraz kilkukrotnie uderzył osobę z personelu pokładowego. Był też agresywny wobec innych pasażerów.

Sąd zdecydował. Agresor trafił do strzeżonego ośrodka

"Podczas kołowania samolotu do stanowiska postojowego pasażer odepchnął członków załogi i samowolnie otworzył drzwi samolotu" - informują funkcjonariusze SG. Po ujęciu agresywnego mężczyzny przewieziono go do lotniskowego ambulatorium w celu przeprowadzenia badania lekarskiego. Po uspokojeniu pasażer został zatrzymany w związku z popełnieniem czynu zagrażającego bezpieczeństwu w komunikacji lotniczej.

Przeciwko 27-latkowi wszczęto postępowanie przygotowawcze, a komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie wydał obywatelowi Hiszpanii decyzję o wydaleniu z Polski, gdyż wymagały tego zasady związane z bezpieczeństwem. Postanowieniem sądu wydano decyzję o umieszczeniu mężczyzny w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców na trzy miesiące.

