Trump wskazał jedną z "broni" Iranu. "Znany jest jako mistrz"

Zdaniem amerykańskiego przywódcy sztuczna inteligencja stała się "kolejną bronią dezinformacyjną, której Iran używa całkiem dobrze, biorąc pod uwagę, że jest unicestwiany z dnia na dzień". Jako przykład Donald Trump przywołał "fałszywe łodzie kamikadze", które na udostępnianych w sieci materiałach "strzelają do różnych statków na morzu".

Prezydent USA zaznaczył, że obrazy te "wyglądają wspaniale, potężnie i brutalnie, ale te łodzie nie istnieją". "To wszystko fałszywe informacje, mające pokazać, jak 'twarda' jest ich już pokonana armia!" - napisał Trump.

Donald Trump o sytuacji USA na wojnie: Fałszywe wiadomości

Wymieniając kolejne przykłady fałszywych - jak stwierdził - informacji, zarzucił, że powielają je niektóre media amerykańskie. Trump przekazał, że pięć samolotów tankowania w powietrzu, które - według doniesień dziennika "The Wall Street Journal" - miały zostać zniszczone lub poważnie uszkodzone, są w użyciu poza jedną maszyną, która wkrótce też będzie brać udział w operacjach w powietrzu.

ZOBACZ: Modżtaba Chamenei miał udać się do Moskwy. Sensacyjne doniesienia

"Budynki i okręty, które są ukazane jako płonące, nie stoją w ogniu — to fałszywe wiadomości generowane przez AI. Na przykład Iran, ściśle współpracując z fałszywymi mediami informacyjnymi, pokazuje nasz wspaniały lotniskowiec USS Abraham Lincoln, jeden z największych i najbardziej prestiżowych okrętów na świecie, płonący w niekontrolowany sposób na oceanie. Nie tylko nie płonął, ale nawet nie był ostrzeliwany — Iran wie, że lepiej tego nie robić!" - kontynuował amerykański przywódca.

Jego zdaniem historia o płonącym lotniskowcu została świadomie zmyślona.

Trump o nieprzychylnych sobie mediach: Wygrałem wybory mając pięć procent

"W pewnym sensie można powiedzieć, że te media, które ją wygenerowały, powinny zostać oskarżone o zdradę stanu za rozpowszechnianie fałszywych informacji! Faktem jest, że Iran jest dziesiątkowany, a jedyne bitwy, które 'wygrywają', to te, które tworzą za pomocą AI i są one potem rozpowszechniane przez skorumpowane media" - ocenił Trump.

ZOBACZ: "Przerwijcie ogień". Papież Leon XIV wzywa do pokoju na Bliskim Wschodzie

Jego zdaniem "radykalna prasa lewicowa" - jak określił nieprzychylne sobie media - celowo i świadomie rozpowszechnia nieprawdę. W opinii prezydenta społeczeństwo jest tego coraz bardziej świadomie i dlatego media przeciwne jego polityce mają niski wskaźnik akceptacji, a on sam "mógł wygrać wybory prezydenckie uzyskując tylko pięć procent pozytywnych opinii w prasie".

"Oni nie mają żadnej wiarygodności!" - podsumował Trump.

