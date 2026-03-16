Trump wskazał jedną z "broni" Iranu. "Znany jest jako mistrz"
"Iran od dawna znany jest jako mistrz manipulacji mediami i public relations. Są militarnie nieskuteczni i słabi, ale naprawdę dobrzy w 'karmieniu' fałszywymi informacjami bardzo wdzięcznych mediów fake newsowych" - napisał w serwisie społecznościowym Truth Social prezydent USA Donald Trump. Podał również przykłady propagandowych działań Teheranu.
Zdaniem amerykańskiego przywódcy sztuczna inteligencja stała się "kolejną bronią dezinformacyjną, której Iran używa całkiem dobrze, biorąc pod uwagę, że jest unicestwiany z dnia na dzień". Jako przykład Donald Trump przywołał "fałszywe łodzie kamikadze", które na udostępnianych w sieci materiałach "strzelają do różnych statków na morzu".
Prezydent USA zaznaczył, że obrazy te "wyglądają wspaniale, potężnie i brutalnie, ale te łodzie nie istnieją". "To wszystko fałszywe informacje, mające pokazać, jak 'twarda' jest ich już pokonana armia!" - napisał Trump.
Donald Trump o sytuacji USA na wojnie: Fałszywe wiadomości
Wymieniając kolejne przykłady fałszywych - jak stwierdził - informacji, zarzucił, że powielają je niektóre media amerykańskie. Trump przekazał, że pięć samolotów tankowania w powietrzu, które - według doniesień dziennika "The Wall Street Journal" - miały zostać zniszczone lub poważnie uszkodzone, są w użyciu poza jedną maszyną, która wkrótce też będzie brać udział w operacjach w powietrzu.
"Budynki i okręty, które są ukazane jako płonące, nie stoją w ogniu — to fałszywe wiadomości generowane przez AI. Na przykład Iran, ściśle współpracując z fałszywymi mediami informacyjnymi, pokazuje nasz wspaniały lotniskowiec USS Abraham Lincoln, jeden z największych i najbardziej prestiżowych okrętów na świecie, płonący w niekontrolowany sposób na oceanie. Nie tylko nie płonął, ale nawet nie był ostrzeliwany — Iran wie, że lepiej tego nie robić!" - kontynuował amerykański przywódca.
Jego zdaniem historia o płonącym lotniskowcu została świadomie zmyślona.
Trump o nieprzychylnych sobie mediach: Wygrałem wybory mając pięć procent
"W pewnym sensie można powiedzieć, że te media, które ją wygenerowały, powinny zostać oskarżone o zdradę stanu za rozpowszechnianie fałszywych informacji! Faktem jest, że Iran jest dziesiątkowany, a jedyne bitwy, które 'wygrywają', to te, które tworzą za pomocą AI i są one potem rozpowszechniane przez skorumpowane media" - ocenił Trump.
Jego zdaniem "radykalna prasa lewicowa" - jak określił nieprzychylne sobie media - celowo i świadomie rozpowszechnia nieprawdę. W opinii prezydenta społeczeństwo jest tego coraz bardziej świadomie i dlatego media przeciwne jego polityce mają niski wskaźnik akceptacji, a on sam "mógł wygrać wybory prezydenckie uzyskując tylko pięć procent pozytywnych opinii w prasie".
"Oni nie mają żadnej wiarygodności!" - podsumował Trump.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej