Agencja AP powołująca się na japońskie władze przekazała, że w wyniku przewrócenia się dwóch łodzi 21 osób znalazło się w wodzie. Chodzi o 18 uczniów jednej z japońskich szkół średnich, a także trzech członków załogi. Nie udało się uratować kapitana jednej z łodzi i 17-letniej uczennicy. Dwie inne osoby zostały ranne.

Na pokładzie żadnej z łodzi nie było nauczycieli. Straż przybrzeżna potwierdziła, iż ​​20 osób miało na sobie kamizelki ratunkowe - trwa ustalanie miał ją na sobie także zmarły 71-letni kapitan.

Japonia. Dwie osoby nie żyją. Wypadek przy wyspie Okinawa

W czasie, w którym doszło do wypadku, obowiązywało ostrzeżenie o wysokim poziomie fal na wodach oddalonych nieco ponad 1,5 km od Henoko. Jak poinformowała straż przybrzeżna, ​​obie łodzie najprawdopodobniej zostały wywrócone przez ogromną falę. Dokładna przyczyna zdarzenia będzie wyjaśniana w śledztwie.

Studenci udali się na morze, aby w ramach przedmiotu szkolnego - edukacji na temat pokoju - zobaczyć postępy w przeniesieniu bazy lotniczej piechoty morskiej USA w rejon wybrzeża Henoko i przyjrzeć się miejscowym protestom. Wielu mieszkańców japońskiej wyspy Okinawa sprzeciwia się przeniesieniu tam amerykańskiej bazy i domaga się wycofania wojsk USA - informuje agencja Kyodo.

Według informacji przekazanych przez urzędników, których cytuje AP, uczniowie nie brali udziału w protestach.

Na japońskiej wyspie Okinawa doszło podczas II wojny światowej do amerykańskiej operacji desantowej. Dopiero w 1972 powróciła ona pod japońską kontrolę - wcześniej znajdowała się pod okupacją USA. Po zakończeniu wojny, na wyspie została około połowa z 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Japonii na mocy dwustronnego paktu bezpieczeństwa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni