Sean Penn podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów po raz trzeci został nagrodzony statuetką - tym razem za drugoplanową rolę w filmie "Jedna bitwa po drugiej". Wcześniej dwukrotnie triumfował jako najlepszy aktor pierwszoplanowy w filmach "Rzeka tajemnic" oraz "Obywatel Milk".

"Prawdziwy przyjaciel Ukrainy". Sean Penn nieobecny na rozdaniu Oscarów

Wiele spekulacji wzbudziła jego nieobecność podczas prestiżowej uroczystości. Prezentujący laureata Kieran Culkin powiedział, że Penn "nie mógł, a może nie chciał" pojawić się na gali.

Kilkanaście godzin po zakończeniu rozdania nagród, prezydent Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze spotkania z aktorem.

"Sean, dzięki tobie wiemy, kim jest prawdziwy przyjaciel Ukrainy. Stałeś po stronie Ukrainy od pierwszego dnia pełnoskalowej wojny. To wszystko jest aktualne do dziś. Wiemy, że nadal będziesz stał po stronie naszego kraju i naszego narodu" - napisał Wołodymyr Zełenski.

Aktor dotarł do centrum Kijowa pociągiem Kolei Ukraińskich. "Umiemy dochować sekretów, dlatego milczeliśmy o tym do końca. Teraz oficjalnie potwierdzamy: Sean Penn wybrał Ukrainę zamiast Oscara!" - napisano na stronie przewoźnika w mediach społecznościowych.

Sean Penn od lat wspiera Ukrainę. Po wybuchu wojny był w Polsce

Aktor, który w pamięci widzów zapisał się - oprócz oscarowych kreacji - m.in. w takich filmach jak "21 gramów", "Przed egzekucją" czy "Sam" od lat wspiera Ukrainę. W dniu ataku Rosji Penn był w Kijowie, gdzie kręcił film dokumentalny o rosyjskich działaniach przeciwko Ukrainie. Wcześniej, w 2021 r. w rejonie Morza Azowskiego spotkał się z ukraińskimi żołnierzami.

Po rosyjskiej agresji 24 lutego Penn porzucił samochód na poboczu i postanowił na nogach przejść z Kijowa do granicy z Polską. Wcześniej rozmawiał z najważniejszymi politykami w Ukrainie. W Krakowie zapowiedział pomoc uchodźcom za pośrednictwem fundacji CORE.

Spotkał się wtedy m.in. z ówczesnym prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim oraz Mateuszem Morawieckim, pełniącym wtedy funkcję polskiego premiera. W 2022 roku rosyjski MSZ poinformował, że Sean Penn znajduje się na liście 25 obywateli USA, którzy mają zakaz wjazdu do Rosji.

