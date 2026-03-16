Szczątki obiektu w lesie na Lubelszczyźnie. "Wojskowy"
Szczątki niezidentyfikowanego obiektu zostały odnalezione w Krzywowierzbie w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie - przekazała Polsat News podkom. Bożena Szymańska. Rzecznik Żandarmerii Wojskowej płk Paweł Durka potwierdził, że znaleziono szczątki obiektu, a także, że jest to "obiekt wojskowy".
Odnalezienie obiektu w okolicach miejscowości Krzywowierzba zgłosił 70-latek, który odnalazł go podczas prac - przekazała Polsat News podkom. Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. Szczątki znajdowały się ok. 2 km od najbliższych zabudowań.
Rzecznik Żandarmerii Wojskowej płk Paweł Durka potwierdził, że we Włodawie odnaleziony został "obiekt wojskowy". W drodze do Krzywowierzby są żandarmi, którzy dokonają oględzin.
